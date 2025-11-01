Форварду Пищуру знадобилося дві хвилини для дубля в Кубку Угорщини

20-річний футболіст став автором голу на молодіжному чемпіонаті світу-2025 у матчі з Південною Кореєю

Перспективний футболіст продовжує проявляти себе у бомбардирському плані

Український нападник угорського клубу «Дьор» Олександр Пищур продемонстрував блискавичну результативність у матчі 1/16 фіналу Кубка Угорщини, оформивши блискавичний дубль лише за дві хвилини. Про це повідомляє «Главком».

Для 20-річного форварда цей матч став 14-м у сезоні за «Дьор». Він вийшов у стартовому складі проти аматорського колектива «Піліша» й відкрив свій бомбардирський рахунок на 24-й хвилині: після подачі з кутового він впевнено відправив м'яч у лівий кут воріт суперника. Уже на 25-й хвилині Олександр підхопив м'яч за межами штрафного майданчика, вибіг на воротаря і пробив у лівий верхній кут головою, зробивши рахунок 4:0. До кінця гри «Дьор» забив ще п'ять голів, забезпечивши собі впевнений прохід до наступної стадії Кубка після перемоги 9:0.

Одним з факторів, які допомогли відзначитися гравцю швидким дублем, є його вражаюча антропометрія: Пищур має зріст 2,04 метра, перевершуючи свого батька і професійного гравця Олександра Пищура на 8 сантиметрів. Гравець збірної України до 20 років починав свою кар'єру у чернігівській «Десні», а після переїхав до Угорщини, де зараз і виступає.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».