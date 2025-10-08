Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом

В Instagram у дівчини запитують: Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?

Дружина захисника ПСЖ та збірної України з футболу Іллі Забарного Ангеліна з’явилася на трибунах стадіону «Парк де Пренс» у ефектній темно-синій сукні з глибоким розрізом. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Ангеліни Забарної.

Світлини Ангеліни у розкішній сукні вже зібрали в Instagram понад 7500 лайків та сотні коментарів від підписників.

Зокрема, користувачі соцмережі висловлюють свої захоплення красою дівчини:

Моя неймовірна дівчинка

So beautiful

Сяєш яскравіше усіх зірочок на небі

Яка ви розкішна, ця сукня лиш підкреслює вашу чарівність

Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?

Неймовірна! Париж личить вам

Ангеліна та Ілля Забарні одружилися влітку 2023 року.

Дівчина знає відразу кілька мов: англійську, французьку та іспанську. Ангеліна закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка якраз за спеціальністю «Іспанська філологія».

До переїзду в Англію разом з Іллею Ангеліна працювала у сфері SMM. Також вона на першому курсі університету була репетитором з англійської мови.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».