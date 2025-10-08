Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом
Світлини Ангеліни у розкішній сукні зібрали в Instagram понад 7500 лайків
Дружина захисника ПСЖ та збірної України з футболу Іллі Забарного Ангеліна з’явилася на трибунах стадіону «Парк де Пренс» у ефектній темно-синій сукні з глибоким розрізом. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Ангеліни Забарної.
Світлини Ангеліни у розкішній сукні вже зібрали в Instagram понад 7500 лайків та сотні коментарів від підписників.
Зокрема, користувачі соцмережі висловлюють свої захоплення красою дівчини:
- Моя неймовірна дівчинка
- So beautiful
- Сяєш яскравіше усіх зірочок на небі
- Яка ви розкішна, ця сукня лиш підкреслює вашу чарівність
- Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?
- Неймовірна! Париж личить вам
Ангеліна та Ілля Забарні одружилися влітку 2023 року.
Дівчина знає відразу кілька мов: англійську, французьку та іспанську. Ангеліна закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка якраз за спеціальністю «Іспанська філологія».
До переїзду в Англію разом з Іллею Ангеліна працювала у сфері SMM. Також вона на першому курсі університету була репетитором з англійської мови.
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0