Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
В Instagram у дівчини запитують: Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?

Світлини Ангеліни у розкішній сукні зібрали в Instagram понад 7500 лайків

Дружина захисника ПСЖ та збірної України з футболу Іллі Забарного Ангеліна з’явилася на трибунах стадіону «Парк де Пренс» у ефектній темно-синій сукні з глибоким розрізом. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Ангеліни Забарної.

Світлини Ангеліни у розкішній сукні вже зібрали в Instagram понад 7500 лайків та сотні коментарів від підписників.

Зокрема, користувачі соцмережі висловлюють свої захоплення красою дівчини:

  • Моя неймовірна дівчинка
  • So beautiful
  • Сяєш яскравіше усіх зірочок на небі
  • Яка ви розкішна, ця сукня лиш підкреслює вашу чарівність
  • Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?
  • Неймовірна! Париж личить вам

Ангеліна та Ілля Забарні одружилися влітку 2023 року.

Дівчина знає відразу кілька мов: англійську, французьку та іспанську. Ангеліна закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка якраз за спеціальністю «Іспанська філологія».

До переїзду в Англію разом з Іллею Ангеліна працювала у сфері SMM. Також вона на першому курсі університету була репетитором з англійської мови.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

