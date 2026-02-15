В Одесі група людей напала на працівників ТЦК: кількох військових госпіталізовано

У Київському районі Одеси під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів група людей напала на працівників ТЦК

Кілька військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей

15 лютого в Київському районі Одеси під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів група людей напала на працівників ТЦК, застосувавши сльозогінний газ та фізичну силу. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, пише «Главком».

За офіційною інформацією, військовослужбовці супроводжували особу, яка порушила правила військового обліку, до районного ТЦК. У цей момент група цивільних осіб почала перешкоджати їхнім діям і застосувала фізичну силу.

У ході інциденту проти військових використали сльозогінні речовини, також зафіксовано побиття. У результаті кілька військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей, їх госпіталізували. Крім того, було пошкоджено службовий автомобіль і засоби відеофіксації.

В обласному ТЦК наголосили, що розцінюють подію як організований напад і заявляють про намір ініціювати притягнення причетних до відповідальності за статтями Кримінального кодексу України.

«Дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства. Будь-яке втручання у мобілізаційні заходи та застосування сили до військовослужбовців при виконанні обов’язку тягне за собою невідворотну відповідальність. Кожен факт агресії буде розслідуваний, а кожен учасник – ідентифікований», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, на Тернопільщині двоє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування. Вони допомогли втекти військовозобов’язаному зі службового авто.



До слова, військова омбудсманка Ольга Решетилова наголосила, що українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду.