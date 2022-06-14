  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Глава ФІФА розповів про деякі зміни у світі футболу
рус
    Новини

    Глава ФІФА розповів про деякі зміни у світі футболу

    Інфантіно виступив за реформи з ігровим часом футбольного матчу - Глава ФІФА розповів про деякі зміни у світі футболу
    Інфантіно виступив за реформи з ігровим часом футбольного матчу
    фото: Hamad I Mohammed/Reuters

    Голова Міжнародної федерації футболу виступив за реформи з ігровим часом матчу

    Голова Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно висловився про запровадження у футболі чистого часу матчу. Про це повідомляє Calciomercato.

    Інфантіно розповів про деякі можливі зміни у світі футболу, починаючи із введення ефективного часу.

    «Інші питання, над якими ми з IFAB зараз працюємо, стосуються часу матчу. Якщо точніше, чистого часу. Нам потрібно знайти якесь рішення, тому що гра, розрахована на півтори години, не повинна фактично тривати 46-48 хвилин», – сказав Інфантіно.

    «Ми внесемо низку пропозицій, які потім будуть враховані та перевірені. Деякі люди скептично ставляться до таких змін, але IFAB відкрита для будь-яких пропозицій, спрямованих на покращення футболу», – додав президент ФІФА.

    Раніше міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука.

    Також міністр спорту пояснив, чому треба відновити змагання під час війни. Раніше уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни.

    Читайте також інтерв'ю: Міністр спорту Вадим Гутцайт: Чому в Києві не можна грати у футбол?
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА президент Джанні Інфантіно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глава ФІФА розповів про деякі зміни у світі футболу