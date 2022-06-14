Глава ФІФА розповів про деякі зміни у світі футболу

Голова Міжнародної федерації футболу виступив за реформи з ігровим часом матчу

Голова Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно висловився про запровадження у футболі чистого часу матчу. Про це повідомляє Calciomercato.

Інфантіно розповів про деякі можливі зміни у світі футболу, починаючи із введення ефективного часу.

«Інші питання, над якими ми з IFAB зараз працюємо, стосуються часу матчу. Якщо точніше, чистого часу. Нам потрібно знайти якесь рішення, тому що гра, розрахована на півтори години, не повинна фактично тривати 46-48 хвилин», – сказав Інфантіно.

«Ми внесемо низку пропозицій, які потім будуть враховані та перевірені. Деякі люди скептично ставляться до таких змін, але IFAB відкрита для будь-яких пропозицій, спрямованих на покращення футболу», – додав президент ФІФА.

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