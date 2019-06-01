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    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту

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    Параскеві Папахрісту привертає увагу своєю екстраваґантністю&nbsp; - Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Параскеві Папахрісту привертає увагу своєю екстраваґантністю 
    Фото з соцмереж

    Параскеві Папахрісту має серйозні результати, але увагу до себе привертає навколоспортивними вчинками і жестами

    Сім років тому ця юна дівчина з Афін вважалася однією з прихованих фавориток олімпійського турніру в потрійному стрибку. Ні, в її активі не було стрибків у район 15-ти метрів, як у нашої Ольги Саладухи. Але був вражаючий потенціал.

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    Втім, на Іграх-2012 23-річна дворазова чемпіонка Європи серед молоді розкритися не змогла. Через свій язик. Незадовго до старту Олімпіади в Лондоні Параскеві Папахрісту була виключена зі збірної Греції і позбавлена права виступати на Іграх за висловлювання в Twitter, яке визнали расистським. У той час у Греції був спалах вірусу Західного Нілу, від якого померла одна людина і ще п'ять постраждали.

    Папахрісту згадала про велику кількість міґрантів з Африки у Греції і по-чорному прожартувала: «Так як Греції стільки африканців, то комарі Західного Нілу нарешті почнуть харчуватися своєю рідною їжею».

    Ця заява була розцінена як расистська у ставленні до близько півтора мільйона міґрантів, які проживали в Греції. Папахрісту вибачилася за «невдалий і несмачний жарт», сказавши, що нікого не хотіла зачіпати або образити чиїсь права. Однак Олімпійський комітет Греції відсторонив спортсменку «за заяви, які суперечать олімпійським цінностям». У травні 2013 року Папахрісту позбавили всіх преміальних, отриманих з 1 квітня того року, пообіцявши відновити виплату в разі, якщо вона знайде кваліфікованого тренера.

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    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту
    Фото з соцмереж

    У підсумку в спорт Параскеві повноцінно повернулася тільки в 2016-му і відразу продемонструвала, що не розгубила свого потенціалу. Вона стала бронзовою призеркою чемпіонатів світу в залі і Європи на відкритому повітрі. Ось лишень з Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро не склалося - лише восьме місце.

    Торік Папахрісту виграла чемпіонат Європи у Берліні. Але особливу популярність Параскеві здобула не завдяки цій звитязі, а за рік до тому, на бронзовому для себе Євро в закритих приміщеннях у Белграді.

    То саме там режисер особливо відзначив і неодноразово демонстрував у трансляції принадливі сідниці Параскеві. Які власне й зробили спортсменку справді знаменитою. Нарізка з відповідним відео в Youtube зібрала 5,6 мільйона переглядів.

    На цьогорічному Євро в закритих приміщеннях у Ґлазґо Папахрісту здобула срібло. В своїх 30 дівчина не приховує, що основною її метою є Олімпада в Токіо 2020 року.

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