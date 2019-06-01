Граціозна Параскеві. Фото чемпіонки, яку називають «Міс сідниці» сучасного спорту



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Параскеві Папахрісту привертає увагу своєю екстраваґантністю Фото з соцмереж

Параскеві Папахрісту має серйозні результати, але увагу до себе привертає навколоспортивними вчинками і жестами

Сім років тому ця юна дівчина з Афін вважалася однією з прихованих фавориток олімпійського турніру в потрійному стрибку. Ні, в її активі не було стрибків у район 15-ти метрів, як у нашої Ольги Саладухи. Але був вражаючий потенціал.

Втім, на Іграх-2012 23-річна дворазова чемпіонка Європи серед молоді розкритися не змогла. Через свій язик. Незадовго до старту Олімпіади в Лондоні Параскеві Папахрісту була виключена зі збірної Греції і позбавлена права виступати на Іграх за висловлювання в Twitter, яке визнали расистським. У той час у Греції був спалах вірусу Західного Нілу, від якого померла одна людина і ще п'ять постраждали.

Папахрісту згадала про велику кількість міґрантів з Африки у Греції і по-чорному прожартувала: «Так як Греції стільки африканців, то комарі Західного Нілу нарешті почнуть харчуватися своєю рідною їжею».

Ця заява була розцінена як расистська у ставленні до близько півтора мільйона міґрантів, які проживали в Греції. Папахрісту вибачилася за «невдалий і несмачний жарт», сказавши, що нікого не хотіла зачіпати або образити чиїсь права. Однак Олімпійський комітет Греції відсторонив спортсменку «за заяви, які суперечать олімпійським цінностям». У травні 2013 року Папахрісту позбавили всіх преміальних, отриманих з 1 квітня того року, пообіцявши відновити виплату в разі, якщо вона знайде кваліфікованого тренера.

У підсумку в спорт Параскеві повноцінно повернулася тільки в 2016-му і відразу продемонструвала, що не розгубила свого потенціалу. Вона стала бронзовою призеркою чемпіонатів світу в залі і Європи на відкритому повітрі. Ось лишень з Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро не склалося - лише восьме місце.

Торік Папахрісту виграла чемпіонат Європи у Берліні. Але особливу популярність Параскеві здобула не завдяки цій звитязі, а за рік до тому, на бронзовому для себе Євро в закритих приміщеннях у Белграді.

То саме там режисер особливо відзначив і неодноразово демонстрував у трансляції принадливі сідниці Параскеві. Які власне й зробили спортсменку справді знаменитою. Нарізка з відповідним відео в Youtube зібрала 5,6 мільйона переглядів.

На цьогорічному Євро в закритих приміщеннях у Ґлазґо Папахрісту здобула срібло. В своїх 30 дівчина не приховує, що основною її метою є Олімпада в Токіо 2020 року.