Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі

Питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є пріоритетом номер один для Кремля. Як інформує «Главком», таку заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова поширило пропагандистське агентство ТАСС.

«Росія нікому переговори не нав’язувала. Ми завжди виходили з того, якщо партнер готовий – за нами справа не стане», – наголосив Лавров під час виступу на дипломатичному форумі, який відбувається в турецькій Анталії.

Водночас очільник російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Також президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах».

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.