Кремль зробив несподівану заяву про переговори з Україною

Надія Карбунар
Росія нікому переговори не нав’язувала, заявив Лавров
Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі

Питання відновлення переговорів з Україною щодо мирного врегулювання не є пріоритетом номер один для Кремля. Як інформує «Главком», таку заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова поширило пропагандистське агентство ТАСС.

«Росія нікому переговори не нав’язувала. Ми завжди виходили з того, якщо партнер готовий – за нами справа не стане», – наголосив Лавров під час виступу на дипломатичному форумі, який відбувається в турецькій Анталії.

Водночас очільник російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Також президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Раніше речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що територіальні суперечки між Україною та Росією полягають «лише у кількох кілометрах».

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.

Читайте також

Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або злочинця з російським паспортом
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
14 квiтня, 19:31
Дрон «шахед» пролетів над Молдовою зі швидкістю 167 км/год
«Шахед» залетів у повітряний простір Молдови: деталі
3 квiтня, 10:08
Ліквідований окупант Вялков більше 20 років працював з дітьми
ЗСУ на фронті ліквідували 54-річного дитячого тренера з боксу
2 квiтня, 10:44
Ушаков розповів, що поки пропозиції США не реалізуються
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
29 березня, 18:07
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
28 березня, 06:54
Путін на зустрічі з бізнесом обговорював продовження війни та її фінансування
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
27 березня, 10:26
Санкції зменшують спроможність Росії фінансувати війну
Ще 100 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Канади
26 березня, 20:49
Громадян Зімбабве обманом відправили воювати на боці РФ
Шукали роботу, а потрапили на війну. Влада Зімбабве розповіла подробиці
26 березня, 15:57
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
19 березня, 00:57

Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP
Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
Сибіга гостро відповів на запитання пропагандистів про зустріч із Путіним (відео)
Сибіга гостро відповів на запитання пропагандистів про зустріч із Путіним (відео)
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
