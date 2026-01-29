Гол Трубіна претендує на звання найкращого у восьмому турі Ліги чемпіонів: як проголосувати

Гол Трубіна привернув увагу УЄФА

Гол українця Анатолія Трубіна «Реалу» претендує на звання найкращого у восьмому турі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

УЄФА опублікувала перелік номінантів на звання найкращого голу 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

На перемогу претендують:

Анатолій Трубін («Бенфіка»)

Жоао Педро («Челсі»)

Федеріко Дімарко («Інтер»)

Влад Драгомір («Пафос»)

Підтримати українця можна за посиланням.

Trubin GOALKEEPER GOAL 🤯

Astonishing Dragomir strike 😮

Left-footed shot João Pedro 😎

Sublime Dimarco free-kick 🎯#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Нагадаємо, для 24-річного українського воротаря забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.