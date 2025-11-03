Кваліфікація Євро-2026 (U-19) з футболу: став відомий календар матчів збірної України

52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники

За результатами жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2025/2026 (U-19) юнацька збірна України потрапила до групи 5 разом із командами Чорногорії, Словаччини та Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір у цій групі проходитиме в Албанії з 12-го до 18 листопада.

Євро-2026 (U-19). Кваліфікаційний раунд. Група 5

12.11.2025

Чорногорія – Словаччина (Ррогожине, 13:00)

Україна – Албанія (Дуррес, 15:00)

15.11.2025

Україна – Чорногорія (Ррогожине, 13:00)

Словаччина – Албанія (Дуррес, 15:00)

18.11.2025

Словаччина – Україна (Ррогожине, 15:00)

Албанія – Чорногорія (Дуррес, 15:00)

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2026 (U-19)

Група 1: Ірландія, Нідерланди, Кіпр, Казахстан.

Група 2: Франція, Угорщина, Болгарія, Фарерські о-ви.

Група 3: Туреччина, Греція, Білорусь, Ліхтенштейн.

Група 4: Ізраїль, Австрія, Словенія, Люксембург.

Група 5: Україна, Словаччина, Чорногорія, Албанія.

Група 6: Сербія, Хорватія, Грузія, Гібралтар.

Група 7: Румунія, Ісландія, Фінляндія, Андорра.

Група 8: Англія, Шотландія, Латвія, Литва.

Група 9: Італія, Польща, Боснія і Герцеговина, Молдова.

Група 10: Данія, Швейцарія, Швеція, Сан-Марино.

Група 11: Португалія, Бельгія, Північна Македонія, Естонія.

Група 12: Норвегія, Німеччина, Вірменія, Косово.

Група 13: Чехія, Північна Ірландія, Мальта, Азербайджан.

52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».