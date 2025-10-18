Головна Спорт Новини
З клуба Забарного вже взимку зникне російський голкіпер – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
З клуба Забарного вже взимку зникне російський голкіпер – ЗМІ
У своєму дебютному сезоні у «ПСЖ» 26-річний росіянин зіграв у 17 матчах, пропустивши 13 м'ячів

Спортивний директор «ПСЖ» Луїш Кампуш вже працює над пошуками заміни Сафронову

Воротар збірної Росії з футболу Матвій Сафонов залишить «ПСЖ» найближчої зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.fr

Зазначається, що відхід Сафонова з паризького клубу у січневому трансферному вікні – вирішене питання. Спортивний директор «ПСЖ» Луїш Кампуш вже працює над пошуками заміни росіянину.

Колишній голкіпер «Краснодара» розчарований відсутністю ігрової практики у своєму другому сезоні в «ПСЖ». Також даються взнаки прохолодні відносини Сафонова з українським захисником Іллею Забарним, який перейшов у французький клуб у серпні.

У своєму дебютному сезоні у «ПСЖ» 26-річний росіянин зіграв у 17 матчах, пропустивши 13 м'ячів.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

