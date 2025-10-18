З клуба Забарного вже взимку зникне російський голкіпер – ЗМІ

У своєму дебютному сезоні у «ПСЖ» 26-річний росіянин зіграв у 17 матчах, пропустивши 13 м'ячів

Спортивний директор «ПСЖ» Луїш Кампуш вже працює над пошуками заміни Сафронову

Воротар збірної Росії з футболу Матвій Сафонов залишить «ПСЖ» найближчої зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.fr

Зазначається, що відхід Сафонова з паризького клубу у січневому трансферному вікні – вирішене питання. Спортивний директор «ПСЖ» Луїш Кампуш вже працює над пошуками заміни росіянину.

Колишній голкіпер «Краснодара» розчарований відсутністю ігрової практики у своєму другому сезоні в «ПСЖ». Також даються взнаки прохолодні відносини Сафонова з українським захисником Іллею Забарним, який перейшов у французький клуб у серпні.

У своєму дебютному сезоні у «ПСЖ» 26-річний росіянин зіграв у 17 матчах, пропустивши 13 м'ячів.

