Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Жіноча збірна України 4 листопада дізнається своїх суперниць

Жіночий чемпіонат світу з футболу 2027 року  проходитиме з 24 червня до 25 липня в Бразилії

Визначилася дата жеребкування наступного циклу жіночої Ліги націй, який стане відбірним у зоні УЄФА до чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Рада ФІФА затвердила, що жіночий чемпіонат світу 2027 року в Бразилії проходитиме з 24 червня до 25 липня. 29 прямих перепусток із 32 буде розподілено наступним чином:

  • Європа – 11;
  • Азія – 6;
  • Африка – 4;
  • КОНКАКАФ – 4;
  • Південна Америка – 3 (Бразилія кваліфікується автоматично із цієї квоти);
  • Океанія – 1.

Три останні команди буде визначено в турнірі плей-оф за участю 10 збірних. Він складатиметься з двох етапів із наступною квотою:

  • Європа – 1;
  • Азія – 2;
  • Африка – 2;
  • КОНКАКАФ – 2;
  • Південна Америка – 2;
  • Океанія – 1.

Перший етап турніру плей-оф відбудеться в листопаді-грудні 2026 року, другий – у лютому 2027-го.

Європейський відбір на ЧС-2027

Відомо, що дата формування груп у зоні УЄФА – 4 листопада.

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового етапу відбудуться в період із лютого до червня 2026 року в трьох лігах – А (16 команд), В (16) та С (21).

Стартова позиція кожної команди в лігах визначається на основі результатів Ліги націй-2025.

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А. 

Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плей-оф у жовтні-грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

У другому раунді 16 команд зустрінуться у восьми парах. Сім найкращих переможців вийдуть на мундіаль, а восьмому доведеться ще взяти участь у міжконтинентальному плей-оф.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

