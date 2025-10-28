Стала відома дата жеребкування кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу

Жіночий чемпіонат світу з футболу 2027 року проходитиме з 24 червня до 25 липня в Бразилії

Визначилася дата жеребкування наступного циклу жіночої Ліги націй, який стане відбірним у зоні УЄФА до чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Рада ФІФА затвердила, що жіночий чемпіонат світу 2027 року в Бразилії проходитиме з 24 червня до 25 липня. 29 прямих перепусток із 32 буде розподілено наступним чином:

Європа – 11;

Азія – 6;

Африка – 4;

КОНКАКАФ – 4;

Південна Америка – 3 (Бразилія кваліфікується автоматично із цієї квоти);

Океанія – 1.

Три останні команди буде визначено в турнірі плей-оф за участю 10 збірних. Він складатиметься з двох етапів із наступною квотою:

Європа – 1;

Азія – 2;

Африка – 2;

КОНКАКАФ – 2;

Південна Америка – 2;

Океанія – 1.

Перший етап турніру плей-оф відбудеться в листопаді-грудні 2026 року, другий – у лютому 2027-го.

Європейський відбір на ЧС-2027

Відомо, що дата формування груп у зоні УЄФА – 4 листопада.

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового етапу відбудуться в період із лютого до червня 2026 року в трьох лігах – А (16 команд), В (16) та С (21).

Стартова позиція кожної команди в лігах визначається на основі результатів Ліги націй-2025.

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А.

Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плей-оф у жовтні-грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

У другому раунді 16 команд зустрінуться у восьми парах. Сім найкращих переможців вийдуть на мундіаль, а восьмому доведеться ще взяти участь у міжконтинентальному плей-оф.

