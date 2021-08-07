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    Художні гімнастки і стрибун у воду вийшли у фінали Олімпіади

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    Українська команда з художньої гімнастики пройшла у фінал з шостим результатом - Художні гімнастки і стрибун у воду вийшли у фінали Олімпіади
    Українська команда з художньої гімнастики пройшла у фінал з шостим результатом
    Фото з відкритих джерел

    Українські спортсмени позмагаються за медалі Ігор у Токіо

    Збірна України з художньої гімнастики на четвертій Олімпіаді поспіль вийшла до фіналу. В кваліфікації наші дівчата посіли шосте з восьми прохідних місць.

    Гімнастки виконували дві вправи: з п'ятьма м'ячами та мікст – з трьома обручами та булавами. Наші спортсменки припустилися кількох помилок, але змогли виправитися. Щоб поборотися за медалі в останній день Олімпіади їм треба виступити бездоганно.

    У Ріо-2016 наша команда посіла сьоме місце.

    До фіналу у стрибках у воду з 10-метрової вишки пройшов і 15-річний Олексій Середа. У нього, як і в кваліфікації, не вийшов четвертий стрибок – він заробив усього 25,5 бали. Зате два наступних виконав майже бездоганно – за 76 і 78 балів і пройшов у фінал з сьомим результатом.

    В передостанній день Олімпіади "срібло" в скарбничку української збірної принесли веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова.

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    Теги: Олімпіада стрибки у воду художня гімнастика
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    Художні гімнастки і стрибун у воду вийшли у фінали Олімпіади