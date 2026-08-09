«Шахтар» із голами українців дотиснув «Епіцентр» у Прем'єр-лізі

Команда Арди Турана виборола непросту виїзну перемогу

Кам'янець-подільський «Епіцентр» зазнав поразки від донецького «Шахтаря» (0:2) у другому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» прогнозовано взяли м'яч під контроль зі старту. Проте, за перші півгодини створили тільки два моменти. Аліссон із рикошетом із меж штрафного пробив поруч зі стійкою, а Траоре не зміг завдати акцентованого удару головою після навісу.

Підопічні Сергія Нагорняка за цей час змарнували одну нагоду. Це Сидун пробив у дотик після прострілу Сіфуентеса, та м'яч упіймав Різник. Згодом після стандартів двічі небезпечно головою у напрямку воріт подолян пробив Грам, а низовий постріл Аліссона забрав Федотов.

Відкрити рахунок «Шахтарю» вдалося на старті другої половини. Серія атак хлопців Арди Турана призвела до забитого м'яча Очеретька. Українець на лінії воротарського в падінні ефектно замкнув навіс Мендози з лівого флангу.

Пропущений м'яч збив темп поєдинку. На тривалий відрізок обидві команди зменшили атакувальний запал. Як виявилося, суперники приберегли сили на фінальні 15-20 хвилин.

Допомогли й заміни. Євпак після виходу з лави запасних змусив кіпера «гірників» попрацювати ударом під поперечину головою. А «Шахтар» оформив другий гол – Назарина прийняв відскок у півколі штрафного та технічно «щічкою» поклав м'яч у кут воріт.

У наступній атаці Тобіас ледь не зробив рахунок розгромним, але його удар парирував Федотов. Цифри на табло більше не змінилися. «Шахтар» оформив другу перемогу в двох турах, а «Епіцентр» залишився з однією в активі.

Українська Прем'єр-ліга. Другий тур

«Епіцентр» – «Шахтар» – 0:2

Голи: Очеретько, 50, Назарина, 77

Standings provided by Sofascore

До слова, криворізький «Кривбас» здобув вольову перемогу над «Зорею» у Прем'єр-лізі. Луганці повели з автоголом Мпанзу. Команда Патріка ван Леувена відповіла трьома голами.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.