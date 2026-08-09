«Динамо» в доданий час вирвало перемогу над «Вересом» у Прем'єр-лізі

Столичний гранд оформив непросту перемогу

Рівненський Верес зазнав поразки від київського Динамо (1:2) в другому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Верес» у першому турі нової кампанії зазнав поразки. Команда Олега Шандрука зазнала виїзної поразки від «Харкова» (0:1). Рівняни героїчно оборонялися впродовж усього поєдинку, але пропустили на останній хвилині основного часу.

Для «Динамо» сезон стартував ще на початку липня. Підопічні Ігоря Костюка вже зіграли п'ять поєдинків на євроарені. Після двох раундів кваліфікації Ліги Європи «біло-сині» опинилися в кваліфікації Ліги конференцій. Посеред тижня столичний гранд обіграв азербайджанський «Карабах» із голом форварда Пономаренка.

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У дебюті Буяльський не влучив у дальній кут із центру штрафного. А на 15-й хвилині стався скандальний епізод. Блер тікав на рандеву з голкіпером «біло-синіх», але його збив Біловар. Утім, арбітр пошкодував оборонця і дав лише жовту картку.

Цей епізод рівнянам додав спортивної злості. На якийсь час «Верес» перехопив ініціативу та серйозно загрожував воротам Суркіса. Зокрема, Фабрісіо в середині тайму пробив поруч зі стійкою головою.

Утім, «Динамо» зберегло ворота на замку в цьому відрізку. А під кінець першого тайму вийшло вперед. Допоміг стандарт – Біловар після кутового влучив головою у каркас воріт, а Тимчик класно розібрався з воротарем на добиванні.

«Верес» ледь не забив у роздягальню, але Блер ударом через себе поцілив у поперечину. А на старті другої половини Фабрісіо перевірив пильність кіпера пострілом у ближній кут. Та свій гол господарі оформили на 52-й хвилині. Це Харатін головою замкнув навіс із кутового, а Суркіс випустив м'яч за лінію.

Столичний гранд узявся до справи заново. Найактивнішими в складі «біло-синіх» були Ярмоленко та Пономаренко. Проте, Горох упорався з підступним ударом першого з гострого кута та спробою другого після сольного проходу. Рівняни ж чекали шансу в контратаках.

Розв'язка поєдинку сталася на останній хвилині основного часу. Малиш підключився до атаки та на вході в штрафний та був збитий Стамулісом – пенальті. Одинадцятиметровий холоднокровно виконав Пономаренко та приніс біло-синім першу перемогу в УПЛ нового сезону.

Українська Прем'єр-ліга. Другий тур

«Верес» – «Динамо» – 1:2

Голи: Харатін, 52 – Тимчик, 38, Пономаренко, 90+1 (пенальті)

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До слова, криворізький «Кривбас» здобув вольову перемогу над «Зорею» у Прем'єр-лізі. Луганці повели з автоголом Мпанзу. Команда Патріка ван Леувена відповіла трьома голами.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.