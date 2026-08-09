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Фіналіст Чемпіонату світу 2026 несподівано повернувся на батьківщину

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Фіналіст Чемпіонату світу 2026 несподівано повернувся на батьківщину
Тьяго Альмада швидко повернувся в рідний чемпіонат
фото: EFE

Латиноамериканець не зміг підкорити Європу з першої спроби

Мадридський «Атлетіко» продав півзахисника Тьяго Альмаду в аргентинський «Рівер Плейт». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Мільйонери» віддали за хавбека орієнтовно 20 млн євро. Альмада підписав із аргентинським грандом контракт до кінця 2029 року. У столиці Іспанії він провів лише один сезон.

Альмада – вихованець «Велес Сарсфлілда» з Буенос-Айреса. До Європи півзахисник перебрався посеред сезону 2024/25 транзитом через бразильський «Ботафого». Спершу він провів півроку за французький «Ліон».

У минулому сезоні Альмада зіграв 40 матчів. До свого активу він записав чотири голи та один асист. На Чемпіонаті світу хавбек провів п'ять поєдинків без результативних дій.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Рівер Плейт» ФК Атлетіко (Мадрид)

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