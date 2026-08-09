Мудрик першою результативною дією після дискваліфікації врятував «Челсі» від поразки

Українець доклався до позитивного для «синіх» підсумку спарингу

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик узяв участь в третьому поспіль контрольному поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Фланговий виконавець розпочав у запасі спаринг проти малайзійського «Джохора». На поле Мудрик вийшов під завісу поєдинку. На 89-й хвилині українець виконав навіс із лівого кута штрафного, а суперник головою відправив м'яч у власні ворота.

MUDRYK ASSIST!!!



His first goal contribution since November 2024!!!



Great to have him back! pic.twitter.com/ZUT9HbZrYd — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 9, 2026

Цей асист став першою результативною дією Мудрика після повернення у футбол. Він приєднався до турне «Челсі» Азією на початку тижня. У трьох контрольних поєдинках вінгер зіграв по кілька фінальних хвилин.

Навколо майбутнього Мудрика на «Стемфорд Брідж» продовжують циркулювати чутки. Найімовірніше, «сині» відправлять українця в оренду на прийдешній сезон. Головний претендент – французький «Страсбур», який входить з «Челсі» до однієї футбольної структури.

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.