Тренер «Манчестер Юнайтед» розкрив плани щодо Рашфорда

Фахівець пригадав спільні виступи з нападником

Керманич англійського «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік підтвердив повернення до команди форварда Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Днями вихованець «червоних дияволів» приєднається до обойми МЮ. Судячи зі слів головного тренера, Каррік розраховує на Рашфорда в новому сезоні. Попередні півтора року він провів на правах оренди в бірмінгемській «Астон Віллі» та іспанській «Барселоні».

«Я грав разом із ним. Я брав участь у матчі, в якому він дебютував, тож ми маємо спільну історію. Цього тижня в Дубліні у нас буде повний склад. Ми летимо прямо туди та за кілька днів знову всі разом зберемося. Маркус – частина цієї команди», – заявив Каррік.

Рашфорд у минулому сезоні провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів і 11 результативних передач. На Чемпіонаті світу нападник зіграв шість матчів, у яких оформив один м'яч і один асист.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.