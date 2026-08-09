Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер «Манчестер Юнайтед» розкрив плани щодо Рашфорда

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тренер «Манчестер Юнайтед» розкрив плани щодо Рашфорда
Маркус Рашфорд розпочне заново на «Олд Траффорд»
фото: Rex Features

Фахівець пригадав спільні виступи з нападником

Керманич англійського «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік підтвердив повернення до команди форварда Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Днями вихованець «червоних дияволів» приєднається до обойми МЮ. Судячи зі слів головного тренера, Каррік розраховує на Рашфорда в новому сезоні. Попередні півтора року він провів на правах оренди в бірмінгемській «Астон Віллі» та іспанській «Барселоні».

«Я грав разом із ним. Я брав участь у матчі, в якому він дебютував, тож ми маємо спільну історію. Цього тижня в Дубліні у нас буде повний склад. Ми летимо прямо туди та за кілька днів знову всі разом зберемося. Маркус – частина цієї команди», – заявив Каррік.

Рашфорд у минулому сезоні провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів і 11 результативних передач. На Чемпіонаті світу нападник зіграв шість матчів, у яких оформив один м'яч і один асист.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: Маркус Рашфорд ФК Манчестер Юнайтед Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Мудрик у таборі національної команди
Мудрик першою результативною дією після дискваліфікації врятував «Челсі» від поразки
Вчора, 18:24
Михайло Мудрик (третій праворуч) повернувся до обойми «синіх»
Алонсо прокоментував повернення Мудрика на поле
5 серпня, 19:16
Михайло Мудрик нарешті повернувся до обойми «синіх»
Мудрик уперше після дискваліфікації за допінг зіграв за «Челсі»
5 серпня, 16:37
Михайло Мудрик повернеться на поле в новому сезоні
Мудрик офіційно отримав дозвіл на повернення у футбол
31 липня, 18:14
Нікі Батт очолював академію «Манчестер Юнайтед», а під час кар'єри гравця виграв з клубом Лігу чемпіонів та шість титулів АПЛ
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
8 серпня, 08:00
Алтай Баїндир продовжить кар'єру на Піренеях
«Манчестер Юнайтед» несподівано відпустив голкіпера в чемпіонат Іспанії
7 серпня, 17:52
Внаслідок перевірки багатьом вболівальникам заблокували акаунти
Фанати «Манчестер Юнайтед» опинилися під ударом через рішення клубу
5 серпня, 13:53
Джейдон Санчо матиме нагоду переїхати на Близький Схід
Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник отримав пропозицію з Катару – ЗМІ
27 липня, 12:55
Андрей Сантос за крок від переїзду на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» узгодив перехід півзахисника «Челсі»
8 липня, 19:52

Новини

Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua