Турецькому футболісту загрожує суд через святкування голів у стилі культового персонажа

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Турецькому футболісту загрожує суд через святкування голів у стилі культового персонажа
Керем є фаном серії романів про Гаррі Поттера
фото: REUTERS/Hannah Mckay

Зовнішність Актюркоглу дійсно нагадує головного героя Поттеріани

Компанія Warner Bros. Entertainment Inc. подала позов до Стамбульського суду з питань інтелектуальної та промислової власності проти футболіста Керема Актюркоглу, який грає за «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком»

Причиною стало несанкціоноване використання ним візуальних та аудіоелементів, пов'язаних із всесвітом «Гаррі Поттера», зокрема у своїх святкуваннях голів. Згідно з повідомленням видання Sabah, компанія Warner Bros. у своїй позовній заяві наголосила, що такі назви, як «Harry Potter», «Hogwarts» та «Gryffindor», офіційно зареєстровані в Турецькому патентно-торговому відомстві. Ці марки мають високу комерційну цінність і світову впізнаваність, виходячи за межі лише книг та фільмів.

Компанія представила суду таблицю з реєстраційною інформацією про ці марки, стверджуючи, що футболіст відкрито посилався на них у своїх публікаціях. До матеріалів справи долучено його дописи з акаунтів в Instagram та X. Зокрема, у поданих документах зазначено, що в одному з відео в Instagram він використав культову музичну тему з серії фільмів «Гаррі Поттер» – Hedwig's Theme.

Warner Bros. вважає, що такі дії порушують їхні майнові та моральні права як правовласника, згідно із Законом про інтелектуальні та промислові права, а також створюють недобросовісну конкуренцію відповідно до положень Торгового кодексу Туреччини. Компанія звернулася до суду з вимогою провести онлайн-фіксацію доказів та доручити експерту-фахівцю ретельно вивчити його відео та дописи, що стали предметом спору.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

