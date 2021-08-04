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    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)

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    У дванадцятий день Ігор збірна України виграла одразу чотири нагороди - Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    У дванадцятий день Ігор збірна України виграла одразу чотири нагороди
    Фото з відкритих джерел

    Першу золоту нагороду приніс нашій збірній борець Жан Беленюк

    П'ятого серпня наша олімпійська команда здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. Ще один борець, Парвіз Насібов, став другим.

    Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко. В поєдинку за третє місце вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор'єву.

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    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)

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    Теги: Олімпіада
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    Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)