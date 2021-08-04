Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)

У дванадцятий день Ігор збірна України виграла одразу чотири нагороди

Першу золоту нагороду приніс нашій збірній борець Жан Беленюк

П'ятого серпня наша олімпійська команда здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. Ще один борець, Парвіз Насібов, став другим.

Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко. В поєдинку за третє місце вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор'єву.