Українці виграли чотири медалі Олімпіади за день. Як це було (фото)
Першу золоту нагороду приніс нашій збірній борець Жан Беленюк
П'ятого серпня наша олімпійська команда здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.
Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. Ще один борець, Парвіз Насібов, став другим.
Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко. В поєдинку за третє місце вона здолала представницю Латвії Анастасію Григор'єву.
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