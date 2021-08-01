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    Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 2 серпня

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    Ленур Теміров побореться за медаль - Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 2 серпня
    Ленур Теміров побореться за медаль
    Фото з відкритих джерел

    За медалі спробують поборотися велосипедистки, борець і стрілець

    У десятий день Ігор у Токіо будуть розіграні 22 комплекти нагород. Від України виступить 21 спортсмен. Борець греко-римського стилю Ленур Теміров побореться за «бронзу», і, якщо подолають кваліфікацію, місця на п’єдесталі виборюватимуть велосипедисти Олена Старікова і Любов Басова, стрілець Павло Коростильов.

    Олімпіада-2020. Всі результати змагань 1 серпня

    Розклад виступів українців на Олімпіаді 2 серпня

    02:30. Кульова стрільба. Павло Коростильов (другий етап кваліфікації; пістолет, 25 метрів)

    03:00. Метання молота. Михайло Кохан (кваліфікація, група А)

    03:30. Веслування на байдарках. Марія Кічасова-Скорик (відбірний заїзд; 200 метрів, одиночка)

    03:51. Веслування на байдарках. Юлія Юрійчук (відбірий заїзд; 200 метрів, одиночка)

    04:13. Веслування на каное. Павло Алтухов / Дмитро Янчук (відбірий заїзд; 1000 метрів, двійка)

    04:30. Метання молота. Гліб Піскунов (кваліфікація, група В)

    05:08. Веслування на байдарках. Людмила Кукліновська / Анастасія Тодорова (відбірний заїзд; 500 метрів, двійка)

    05:30. Кульова стрільба. Сергій Куліш, Олег Царьков (кваліфікація; гвинтівка, 50 метрів)

    Не раніше 05:35. Вільна боротьба. Алла Черкасова (відбірні сутички)

    09:00. Стрибки у воду. Олег Колодій (кваліфікація; 3-метровий трамплін)

    09:30. Велоспорт. Любов Басова, Олена Старікова (кваліфікація; командний спринт)

    11:00. Спортивна гімнастика. Ігор Радівілов – резервний атлет (фінал; вправи на кільцях)

    13:20. Стрибки з жердиною. Марина Килипко, Яна Гладійчук (кваліфікація)

    13:30. Артистичне плавання. Марта Федіна / Анастасія Савчук (кваліфікація; дует, вільна програма)

    13:30. Греко-римська боротьба. Ленур Теміров (бій за бронзову медаль; до 60 кг)

    14:45. Біг на 400 метрів із бар’єрами. Анна Рижикова (півфінал)

    14:55. Біг на 400 метрів із бар’єрами. Вікторія Ткачук (півфінал)

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    Теги: Олімпіада
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    Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 2 серпня