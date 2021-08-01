Олімпіада-2020. Всі результати змагань 1 серпня

Збірна України виграла срібну нагороду і гарантувала собі мінімум «бронзу»

В перший день другого тижня Ігор у Токіо розігрувалося 25 комплектів нагород. Одна з них дісталася плавцю Михайлу Романчуку. Тепер у скарбничці збірної України є й срібна нагорода. Раніше наші спортсмени здобули п’ять бронзових медалей. Також мінімум "бронзу" вже виграв боксер Олександр Хижняк. Проте в разі перемоги в півфіналі, він змагатиметься за "золото".

Медалісти Олімпіади у неділю, 1 серпня

Бадмінтон. Жінки. Одиночний розряд

1. Чень Юйфей (Китай). 2. Дай Цзи-ін (Тайвань). 3. Пусарла (Індія).

Велоспорт-BMX. Фрістайл. Чоловіки

1. Мартін (Австралія) - 93,30. 2. Дерс (Венесуела) - 92,05. 3. Брукс (Великобританія) - 90,80.

Жінки

1. Уортінгтон (Великобританія) - 97,50. 2. Робертс (США) - 96,10. 3. Дюкарроз (Швейцарія) - 89,20.

Гімнастика спортивна. Чоловіки. Вільні вправи

1. Долгопят (Ізраїль) - 14,933. 2. Сапата (Іспанія) - 14,933. 3. Сяо Жуотен (Китай) - 14,766 ... 28. ЮДЕНКОВ... 43. ПАХНЮК ... 60. КОВТУН (всі - Україна).

Кінь

1. Уїтлок (Великобританія) - 15,583. 2. Лі Чи-кай (Тайвань) - 15,400. 3. Кая (Японія) - 14,900 ... 31. КОВТУН ... 47. ЮДЕНКОВ ... 53. ПАХНЮК.

Жінки. Опорний стрибок

1. Андраде (Бразилія) - 15,083. 2. Скіннер (США) - 14,916. 3. Йо Сео Чон (Корея) - 14,733.

Бруси

1. Дервал (Бельгія) - 15,200. 2. Ільянкова (ОКР) - 14,833. 3. Лі (США) - 14,500 ... 72. ВАРІНСЬКА (Україна).

Гольф. Чоловіки

1. Шоффель (США) - 266. 2. Саббатіні (Словаччина) - 267. 3. Пань Чен-цун (Тайвань) - 269.

Легка атлетика. Чоловіки. 100 м

1. Джакобс (Італія) - 9,80 ЄР. 2. Керлі (США) - 9,84. 3. де Грасс (Канада) - 9,89.

Висота

1. Баршим (Катар), Тамбері (Італія) - 2.37. 3. Недосеков (Білорусь) - 2.37 ... 14. ПРОЦЕНКО (Україна) - 2.25.

Жінки. Потрійний

1. Рохас (Венесуела) - 14.67 СР. 2. Мамона (Португалія) - 15.01. 3. Пелетейро (Іспанія) - 14.87 ... 20. САЛАДУХА (Україна) - 13.91.

Ядро

1. Ґун Ліцзяо (Китай) - 20.58. 2. Сондерс (США) - 19.79. 3. Адамс (Нова Зеландія) - 19.62 ... 26. ГОЛОДНА (Україна) - 17.15.

Вітрильний спорт. Чоловіки. Клас «Лазер»

1. Уірн (Австралія) - 53. 2. Стипанович (Хорватія) - 82. 3. Томасгор (Норвегія) - 85.

Жінки. Клас «Лазер-радіал»

1. Ріндом (Данія) - 78. 2. Ольссон (Швеція) - 81. 3. Бауместер (Нідерланди) - 83.

Плавання. Чоловіки. Вільний стиль. 50 м

1. Дрессел (США) - 21,07 ОР. 2. Маноду (Франція) - 21,55. 3. Фратус (Бразилія) - 21,57 ... 11. БУХОВ (Україна) - 21,83.

1500 м

1. Фінке (США) - 14.39,65. 2. РОМАНЧУК (Україна) - 14.40,66. 3. Вельброк (Німеччина) - 14.40,91 ... 8. ФРОЛОВ (Україна) - 15.04,26.

Комплекс. Естафета 4х100 м

1. США - 3.26,78 СР. 2. Великобританія - 3.27,51 ЄР. 3. Італія - 3.29,17.

Жінки. Вільний стиль. 50 м

1. Маккеон (Австралія) - 23,81 ОР. 2. Шестрем (Швеція) - 24,07. 3. Блуме (Данія) - 24,21.

Комплекс. Естафета 4х100 м

1. Австралія - 3.51,60 ОР. 2. США - 3.51,73. 3. Канада - 3.52,60.

Стрибки у воду. Жінки. Трамплін 3 м

1. Ши Тінмао - 383,50. 2. Ван Хань (обидві - Китай) - 343,75. 3. Палмер (США) - 343,75 ... 23. КЕСАР. 24. ПИСЬМЕНСЬКА (обидві - Україна).

Теніс. Чоловіки. Одиночний розряд

1. Звєрєв (Німеччина). 2. Хачанов (ОКР). 3. Карреньо Буста (Іспанія).

Жінки. Парний розряд

1. Крейчікова/Синякова (Чехія). 2. Бенчіч/Голубич (Швейцарія). 3. Пігоссі/Стефані (Бразилія) ... 5. Л. КІЧЕНОК/Н. КІЧЕНОК ... 17. СВІТОЛІНА/ЯСТРЕМСЬКА (всі - Україна).

Мікст

1. Павлюченкова/Рубльов. 2. Весніна/Карацев (всі - ОКР). 3. Барті/Пірс (Австралія).

Важка атлетика. Жінки. До 76 кг

1. Дахомес (Еквадор) - 263 (118 + 145). 2. Най (США) - 249 (111 + 138). 3. Фуентес (Мексика) - 245 (108 + 137)... ДЕХА (Україна) - не взяла початкову вагу в поштовху.

Фехтування. Чоловіки. Рапіра. Командна першість

1. Франція. 2. ОКР. 3. США.