Визначився перший учасник 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Визначився перший учасник 1/8 фіналу плейоф Ліги чемпіонів
«Арсенал» порадував своїх уболівальників черговою перемогою в Лізі чемпіонів
фото: Reuters

Уникнути двох додаткових єврокубкових матчів удалося «Арсеналу»

За підсумками першого ігрового дня сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 визначився перший учасник 1/8 фіналу плейоф. Про це повідомляє «Главком».

«Арсенал» у Мілані розібрався з місцевим «Інтером» (3:1) і гарантував собі фініш у топ-2 турнірної таблиці. Обійти команду Мікеля Артети може тільки «Баварія». Для цього колектив Венсана Компані має обіграти «Юніон Сент-Жилуаз» удома й ПСВ на виїзді, тоді як «каноніри» – поступитися «Кайрату» в Лондоні.

Лондонський клуб у семи зіграних поєдинках поточної кампанії Ліги чемпіонів набрав 21 заліковий бал, забивши 20 голів і пропустивши два. Від «Арсеналу» постраждала й сама «Баварія», яка в Англії програла з рахунком 1:3 наприкінці листопада 2025 року.

Загалом плей-оф Ліги чемпіонів уже дісталися 11 клубів: «Арсенал», «Реал Мадрид», «Баварія», «Тоттенгем», ПСЖ, «Спортінг Лісабон», «Манчестер Сіті», «Аталанта», «Інтер», «Атлетіко Мадрид» і «Ліверпуль».

Нагадаємо, вчора, 20 січня 2026 року, відбулися дев'ять матчів найстатуснішого єврокубка. «Главком» уже підготував анонс наступних найцікавіших протистоянь турніру.

