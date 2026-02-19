Головна Спорт Новини
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
Збір у Римі проходив у межах підготовки до першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19)

Українці завершили навчально-тренувальний збір перемогою

Сьогодні, 19 лютого 2026 року, юнацька збірна України U-18 з футболу (гравці 2008 року народження) у межах навчально-тренувального збору в Римі проводила другий товариський матч проти господаря – збірної Італії U-18. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Хід гри

У першому таймі ігровою ініціативою більше володіли господарі. На початку матчу Ткаченко відбив складний удар Балланті. Ще двічі м’яч після пострілів суперника пролітав поруч із воротами. У складі збірної України найактивнішим був Сердюк, який до перерви тричі загрожував воротам італійців.

Наполегливість українців принесла результат перед самою перервою. На 45-й хвилині високий пресинг завершився перехопленням м’яча, після чого Сердюк увійшов до штрафного майданчика суперника й точно пробив у дальній кут.

У другому таймі італійці намагалися відігратися, однак організована гра синьо-жовтих у захисті дозволила втримати переможний рахунок. У підсумку – 1:0. Українці завершили навчально-тренувальний збір перемогою.

НТЗ у Римі проходив у межах підготовки до першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19), де суперниками збірної України будуть Чехія, Фінляндія та Естонія. 

Товариський матч юнацьких збірних

Італія (U-18) – Україна (U-18) – 0:1 (0:1) 

  • Гол: Сердюк (45).

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Кирило Хадасевич («Вольфсбург», Німеччина), Федір Ткаченко («Бетіс», Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Олександр Балакай (усі – «Шахтар» Донецьк), Данило Огороднік («Динамо» Київ), Арсен Залипка («Рух» Львів), Владислав Галій («Полісся» Житомир), Єгор Шерстюк («Металіст» Харків), Микита Мельник («Наполі», Італія).

Півзахисники: Артем Зубрій («Шахтар» Донецьк), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва – «Динамо» Київ), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Ілля Кут'я («Гайдук», Хорватія), Максим Цимбалюк («Вісла», Польща).

Нападники: Іван Андрейко («Динамо» Київ), Матвій Боднар («Кривбас» Кривий Ріг), Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Віталій Глют («Чикаго Фаєр», США), Кірілл Сердюк («Штутгарт», Німеччина).

У першому раунді кваліфікації Євро-2027 (U-19) синьо-жовті зіграють у групі А3 разом із Чехією, Фінляндією та Естонією. Турнір у нашій групі в період із 25-го до 31 березня прийматиме Фінляндія.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Читайте також

Вінісіуса на расовому ґрунті міг образити аргентинський півзахисник «Бенфіки» Джанлука Престіанні
Расистський скандал. УЄФА розпочала розслідування після матчу «Бенфіка» – «Реал»
Вчора, 16:41
Владислав Ванат допоміг забити одноклубнику
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»
17 лютого, 19:59
Роман Яремчук проходить період адаптації у чемпіонаті Франції
Яремчук відреагував на дебют під керівництвом Фонсеки
16 лютого, 13:37
«Кривбас» подякував Бакарі Конате за співпрацю
«Кривбас» продав легіонера до чемпіонату Ізраїля
6 лютого, 12:37
Київське «Динамо» U-19 зазнало розгрому в турецькій Анталії
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки
4 лютого, 12:53
Ерен Айдин не виходить на зв'язок із «Вересом»
Футболіст клубу УПЛ самовільно залишив його розташування
4 лютого, 10:34
Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
29 сiчня, 10:20
Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме в турецькому місті Сіде з 22 січня до 1 лютого
Став відомий склад збірної України з футболу U-16 для участі у турнірі в Туреччині
21 сiчня, 12:15
Марк Геї у футболці «Манчестер Сіті» після трансферу з «Крістал Пелес»
«Манчестер Сіті» посилився гравцем збірної Англії
20 сiчня, 14:14

