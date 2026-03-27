Іран заборонив своїм спортсменам і командам виїзд на змагання до «недружніх» країн

Міністерство Ірану посилається на дотримання безпеки для спортсменів

Міністерство спорту Ірану офіційно заборонило національним збірним та клубним командам виїжджати до країн, які Тегеран вважає «ворожими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Деталі рішення

Ухвала, оприлюднена 26 березня 2026 року, діятиме до подальшого повідомлення та мотивується занепокоєнням щодо безпеки іранських атлетів. Цей крок спричинив неабиякий ажіотаж у спортивному світі, оскільки він становить пряму загрозу участі збірної Ірану в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, що має пройти в США, Канаді та Мексиці.

Наразі іранська футбольна федерація вже веде переговори з ФІФА щодо перенесення своїх матчів групового етапу проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту з території США до Мексики. Ситуація ускладнюється заявою президента США Дональда Трампа, який зазначив, що хоча іранська команда і може грати в Штатах, це може бути не зовсім доречно для їхнього життя та безпеки. Паралельно Іран вимагає від Азіатської конфедерації футболу перенесення матчів Ліги чемпіонів, зокрема поєдинку між клубом «Трактор ФК» та еміратським «Аль-Ахлі», який мав відбутися в Саудівській Аравії.

Складна ситуація в іранському спорті

Додаткову напругу створює внутрішній скандал у жіночому футболі. Раніше цього місяця шість гравчинь та член тренерського штабу жіночої збірної Ірану попросили притулку в Австралії після відмови виконувати національний гімн на Кубку Азії. Влада Тегерана назвала це актом зради. На тлі геополітичної ескалації та внутрішніх протестів атлетів, нова заборона на поїздки до «недружніх» країн може призвести до повної міжнародної ізоляції іранського спорту та дискваліфікації футбольної збірної з прийдешнього Мундіалю. Поки що збірна Ірану перебуває в Туреччині, де готується до товариських зустрічей проти Нігерії та Коста-Рики.

Нагадаємо, що влада Ірану конфіскує майно футболіста збірної Азмуна за «пособництво ворогу». Агентство Fars повідомило, що Іран звинуватив футболіста Сердара Азмуна, який виступає за дубайський клуб «Аль-Ахлі», в підтримці Ізраїлю і США.