Іран заборонив своїм спортсменам і командам виїзд на змагання до «недружніх» країн

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Іран заборонив своїм спортсменам і командам виїзд на змагання до «недружніх» країн
Збірна Ірану через рішення влади перебуває у підвішеному стані щодо своєї участі у Чемпіонаті світу
фото: Reuters

Міністерство Ірану посилається на дотримання безпеки для спортсменів

Міністерство спорту Ірану офіційно заборонило національним збірним та клубним командам виїжджати до країн, які Тегеран вважає «ворожими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Деталі рішення

Ухвала, оприлюднена 26 березня 2026 року, діятиме до подальшого повідомлення та мотивується занепокоєнням щодо безпеки іранських атлетів. Цей крок спричинив неабиякий ажіотаж у спортивному світі, оскільки він становить пряму загрозу участі збірної Ірану в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, що має пройти в США, Канаді та Мексиці.

Наразі іранська футбольна федерація вже веде переговори з ФІФА щодо перенесення своїх матчів групового етапу проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту з території США до Мексики. Ситуація ускладнюється заявою президента США Дональда Трампа, який зазначив, що хоча іранська команда і може грати в Штатах, це може бути не зовсім доречно для їхнього життя та безпеки. Паралельно Іран вимагає від Азіатської конфедерації футболу перенесення матчів Ліги чемпіонів, зокрема поєдинку між клубом «Трактор ФК» та еміратським «Аль-Ахлі», який мав відбутися в Саудівській Аравії.

Складна ситуація в іранському спорті

Додаткову напругу створює внутрішній скандал у жіночому футболі. Раніше цього місяця шість гравчинь та член тренерського штабу жіночої збірної Ірану попросили притулку в Австралії після відмови виконувати національний гімн на Кубку Азії. Влада Тегерана назвала це актом зради. На тлі геополітичної ескалації та внутрішніх протестів атлетів, нова заборона на поїздки до «недружніх» країн може призвести до повної міжнародної ізоляції іранського спорту та дискваліфікації футбольної збірної з прийдешнього Мундіалю. Поки що збірна Ірану перебуває в Туреччині, де готується до товариських зустрічей проти Нігерії та Коста-Рики.

Нагадаємо, що влада Ірану конфіскує майно футболіста збірної Азмуна за «пособництво ворогу». Агентство Fars повідомило, що Іран звинуватив футболіста Сердара Азмуна, який виступає за дубайський клуб «Аль-Ахлі», в підтримці Ізраїлю і США.

Читайте також

Роберто Де Дзербі взяв паузу в тренерській кар'єрі
Колишній тренер «Шахтаря» вибув із перегонів за роботу в кризовому гранді Англії
Вчора, 14:27
Глава МЗС Оману заявив про втрату контролю США над політикою
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
19 березня, 08:59
Верховний лідер має останнє слово в усіх державних питаннях Ісламської Республіки
Війна на Близькому Сході. Іран відкинув пропозицію перемир’я
17 березня, 16:50
Трамп заявляв, що бойові дії в Ірані розвиваються швидше, ніж очікувалося, і вже нібито близькі до завершення
Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході
10 березня, 08:12
Іран заявив про початок повномасштабної війни
Іран оголосив про новий етап війни
9 березня, 21:33
Медведєв став переможцем змагань ATP500 в Дубаї, але відсвятував росіянин його здобуття у сховищі
Провідні російські тенісисти не зіграли на виставковому турнірі в США після колапсу в Дубаї
4 березня, 23:39
Netblocks: Дані мережі показують, що Іран зараз переживає майже повне відключення інтернету
В Ірані зник інтернет
28 лютого, 12:10
Крістіан Добрік зробив публічну заяву
Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут
25 березня, 14:56
Скотт Мактоміней закохав у себе весь Неаполь
Марадона-молодший приголомшив порівнянням зірки «Наполі» з батьком
24 березня, 10:54

МОК відмовляється реагувати на скандальні заяви керівника російського спорту
МОК відмовляється реагувати на скандальні заяви керівника російського спорту
Іран заборонив своїм спортсменам і командам виїзд на змагання до «недружніх» країн
Іран заборонив своїм спортсменам і командам виїзд на змагання до «недружніх» країн
Голіченко і Даренський стали вісімнадцятими на Чемпіонаті світу з фігурного катання
Голіченко і Даренський стали вісімнадцятими на Чемпіонаті світу з фігурного катання
Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України з футболу на Чемпіонат світу
Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України з футболу на Чемпіонат світу
Трамп прокоментував рішення МОК щодо заборони участі трансгендерам в Олімпіаді
Трамп прокоментував рішення МОК щодо заборони участі трансгендерам в Олімпіаді
«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів
«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
