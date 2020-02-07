Ірина Дерюгіна пояснила, навіщо везе збірну з гімнастики на комерційні старти в Москву



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Віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна пояснила, чому збірна України прийняла рішення виступати на Ґран-прі Москви.

«Напередодні Олімпіади, яка відбудеться влітку в Токіо, національна збірна України з художньої гімнастики присвячує тренуванням 24 години на добу, - наводить слова Дерюгіної прес-служба. - Спортсменки займаються в залі з ранку до ночі. Відчуваю, що цьогоріч у нас є дуже хороші шанси на медалі на Олімпійських іграх і гідно представити Україну. Сподіваюся, так і буде.

Наша мета зараз – використовувати кожну нагоду для підготовки спортсменок. Поясню одну річ: ліцензію на участь в Олімпіаді Україна отримала як країна. Тепер перед нами стоїть інше важливе завдання – визначитися, хто саме з спортсменок представлятиме нашу країну. В індивідуальних вправах це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс повинен отримати кожен. Тому всi старти, які відбуваються напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати найкращі, а їх видно саме за результатами участі в змаганнях.

Є ще один момент. Він зводиться до математичних розрахунків. Цьогоріч загалом заплановано 5 Ґран-прі. Ми плануємо участь в кожному. Змагання в Москві – перші в цьому списку. Ми зважували всі за і проти і вирішили все-таки їхати на цей старт.

По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського Ґран-прі далі буде залежати, хто братиме участь у Ґран-прі під час «Кубка Дерюгіної», який традиційно відбудеться в Києві у березні.

Таким чином, участь наших спортсменок у кожному Ґран-прі збільшує наші шанси в рейтингу і зменшує шанси конкурентів. Давайте тримати кулаки за наших спортсменок і нехай вони там у Москві покажуть, на що здатна українська школа художньої гімнастики. Моральна підтримка додасть їм сил і впевненості».

Ґран-прі Москви відбудеться з 7 по 9 лютого.