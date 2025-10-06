Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
Каннаваро є чемпіоном світу 2006 року
фото: Reuters

Згідно з інформацією ЗМІ, зарплата Каннаваро становитиме близько 4 мільйонів євро на рік

Збірна Узбекистану з футболу оголосила про призначення італійця Фабіо Каннаваро на посаду головного тренера національної команди. Про це інформує «Главком».

52-річний Каннаваро очолюватиме збірну Узбекистану на її дебютному чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Згідно з інформацією ЗМІ, зарплата італійця становитиме близько 4 мільйонів євро на рік.

Раніше Фабіо Каннаваро тренував китайський «Евергранд», саудівський «Аль-Наср», збірну Китаю, італійські «Беневенто» та «Удінезе», а також хорватське «Динамо» Загреб.

Каннаваро є чемпіоном світу та володарем «Золотого м'яча» 2006 року.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
3 жовтня, 00:18
Вікенд став результативним для українських легіонерів
Голи Забарного й Довбика. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України з футболу
30 вересня, 19:20
Трамп не має повноважень переносити матчі чемпіонату світу з будь-якого міста
Трамп допустив перенесення матчів чемпіонату світу з міст США, якщо в них буде небезпечно
26 вересня, 17:26
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30
Аматорський «Агротех» сенсаційно вибив із турніру лідера першої ліги – «Чорноморець»
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України з футболу
25 вересня, 08:58
«Наш маленький світ народився. 17.09.2025», – написали Судакови в Instagram
У гравця збірної України з футболу народилася друга донька
25 вересня, 00:42
Протягом сезону з 22 вересня до 17 листопада в ефірі Суспільного буде показано 27 матчів
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки
22 вересня, 16:58
Суперником українок у першому кваліфікаційному раунді стала албанська «Влазнія»
Жіночий Кубок Європи: «Колос» вибув із турніру
18 вересня, 13:07
Чемпіон Європи у складі збірної Португалії Нані зіграв за медійну команду «Альфа-Банк»
«Покидьки з усього світу». Пропагандист Соловйов прокоментував приїзд до Росії футболіста Нані
15 вересня, 14:16

Новини

Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном
Ястремська знялася з гри першого кола турніру WTA 1000 в Ухані
Ястремська знялася з гри першого кола турніру WTA 1000 в Ухані
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
Вікенд легіонерів збірної України з футболу: голи Зубкова, Ваната й Сватка
Вікенд легіонерів збірної України з футболу: голи Зубкова, Ваната й Сватка
Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua