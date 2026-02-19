Головна Спорт Новини
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Дмитро Луцков
Дмитро Луцков
Польська «Ягеллонія» готується до дебютної дуелі з італійським клубом
Джерело: офіційна сторінка «Ягеллонії» у Facebook

Розповідаємо про головне протистояння 1/16 фіналу Ліги конференцій

19 лютого 2026 року, на «Міському стадіоні в Білостоці» місцева «Ягеллонія» прийме італійську «Фіорентину» в рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги конференцій УЄФА 2025/26.

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ягеллонія» – «Фіорентина»

Шанси обох команд на успіх на 14:50 19 лютого 2026 року приблизно рівні, впевнені букмекери GGBET. Якщо коефіцієнт на перемогу «фіалок» склав 2,50, то на потенційну звитягу «Яги» запропонували схожий бал 2,94. А ось підсумкова нічия виглядає найменш вірогідною з кефом 3,25. Зовсім інша ситуація склалася в питанні проходу в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд для «Фіорентини» виставили коефіцієнт 1,37. Кеф на просування турніром для «Ягеллонії» натомість склав 3,11. На тотал менше 1,5 заклали привабливий бал 3,42.

Передматчевий стан команд

«Ягеллонія» й «Фіорентина» в ході основного етапу турніру набрали по дев'ять залікових балів. У грудні 2025 року поляки завершили раунд домашньою поразкою від «Райо Вальєкано» (1:2) і виїзною нічиєю з АЗ (0:0), а італійці після перемоги над київським «Динамо» вдома (2:1) поступилися на виїзді «Лозанні» (0:1).

Після зимової паузи «Яга» вже встигла зіграти три поєдинки в чемпіонаті Польщі. Після впевнених перемог над «Відзевом» (3:1) та «Мотором» команда Адріана Сємєнєця поділила очки з «Краковією». Тим не менше, «Ягеллонія» залишається лідером Екстракляси з матчем у запасі.

Натомість «фіалки» обійшлися без відпочинку. Флорентійці вибули з Кубка Італії від «Комо», а в Серії A чергують позитивні результати з невдачами. У п'яти останніх турах «Фіорентина» перемогла двічі. Спершу вдалося переграти «Болонью», а минулої суботи відбулася помста «Комо» (обидва матчі – 2:1). А от дві поразки та нічия з «Торіно» досі залишають «фіалок» у зоні вильоту.

Історія очних зустрічей

«Ягеллонія» й «Фіорентина» зустрінуться вперше в історії. Клуб із Білостока раніше не протистояв італійцям, тоді як флорентійці мають п'ять перемог, одну нічию й дві поразки в матчах проти інших польських суперників.

Де дивитися матч «Ягеллонія» – «Фіорентина»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 3».

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Раніше «Шахтар» закрив тренувальні збори перемогою над грузинським «Руставі». Голами в складі «гірників» Еліас (дубль) і Назарина. Загалом у Туреччині вітчизняний гранд провів шість поєдинків (чотири перемоги, дві поразки).

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

