Рубіо може долучитися до переговорів із РФ у Маямі

Зустріч представників РФ та США запланована на суботу, 20 грудня

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо не виключає своєї особистої участі в діалозі з представниками Росії, передає «Главком».

Зустріч офіційних осіб обох країн запланована на суботу, 20 грудня, у Маямі.

Спілкуючись із представниками медіа, очільник Держдепартаменту зауважив, що розглядає можливість приєднатися до певних етапів переговорного процесу, який має відбутися завтра.

Як відомо, цими вихідними у Майамі можуть відбутися переговори між офіційними особами США та Росії. Як повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, зустріч є частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на припинення повномасштабної війни між РФ та Україною.

На тлі того, що попередні спроби зупинити бойові дії не принесли результату, Вашингтон посилив тиск на українську сторону, закликаючи до поступок задля досягнення миру. Хоча плани щодо зустрічі ще остаточно не зафіксовані, передбачається, що американська сторона ознайомить російських делегатів із підсумками останнього етапу перемовин. При цьому наголошується, що позиція Кремля та їхні ключові вимоги залишаються майже незмінними.

Повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України, але найскладніші питання завжди вирішують в останню чергу.

«Я думаю, ми досягли прогресу, але нам ще багато чого належить зробити, і, очевидно, найскладніші питання завжди вирішуються в останню чергу», – сказав він.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що українська сторона виявлятиме більшу оперативність у питанні переговорного процесу щодо завершення війни.