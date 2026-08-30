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Кохан виграв срібну медаль на змаганнях в Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Кохан виграв срібну медаль на змаганнях в Італії
Михайло Кохан підтвердив клас на Апеннінах
фото: НОК України

Вітчизняний атлет не залишився без нагород у чергових стартах

Українець Михайло Кохан здобув «срібло» в метанні молота на етапі Континентального туру в італійській Брешії. Про це повідомляє «Главком».

Представник України фінішував другим. У другій спробі він відправив снаряд на 78,78 м. Кохан опинився між угорським спортсменом Бенце Халашем та німцем Сьореном Клозе.

Титулований угорець метнув молот на 80,67 м. Тим часом німецький метальник відправив снаряд на 76,41 м. Найкращим результатом Кохана в сезоні-2026 залишаються 82,38 м.

Континентальний тур. Брешія, Італія

Метання молота, чоловіки

  1. Бенце Халаш – 80,67 м
  2. Михайло Кохан – 78,78 м
  3. Сьорен Клозе – 76,41 м

До слова, австралійська атлетка Нікола Оліслагерс виграла етап Діамантової ліги в швейцарському Цюриху. Другою стала українка Ірина Геращенко. Її співвітчизниця Ярослава Магучіх там фінішувала четвертою.

Нагадаємо, раніше Магучіх і Геращенко оформили дубль на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії. Тоді обидві українки обійшли всіх конкуренток. Третьою там стала австралійка Елеанор Паттерсон.

Теги: метання молота легка атлетика Михайло Кохан

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