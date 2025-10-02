Головна Спорт Новини
Яцковець набрала 18 очок у поєдинку чемпіонату Словаччини з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Яцковець за 32 хвилини набрала 18 очок, зробила 6 підбирань

Ольга Яцковець стала найрезультативнішою гравчинею в складі своєї команди

У чемпіонаті Словаччини серед жіночих команд відбулось два матчі за участю команд з українськими баскетболістками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Ружомберок» поступився на виїзді «Славії» Банська Бистриця 72:78. Ольга Яцковець стала найрезультативнішою в складі своєї команди, за 32 хвилини набравши 18 очок (6/14 двоочкові, 0/1 триочкові, 6/7 штрафні), зробивши 6 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах.

Найбільш українська команда «Шаморин» програла «УМБ» Банська Бистриця з рахунком 56:59.

Найрезультативнішою в матчі стала Карина Панчук, яка за 33 хвилини набрала 25 очок (4/6 двоочкові, 4/6 триочкові, 5/6 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 3 передачі, 2 перехоплення, 2 блок-шота при 2 фолах та 1 втраті.

Віра Грималюк за 37 хвилин набрала 11 очок (5/12 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/1 штрафні), зробила 7 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах.

У Дар'ї Кононученко за 25 хвилин тільки 1 очко (0/1 двоочкові, 1/2 штрафні), 2 підбирання, 1 передача, 2 блок-шота при 4 фолах та 2 втратах.

У складі «УМБ» Банська Бистриця Віра Ростоцька за 34 хвилини набрала 20 очок (8/11 двоочкові, 0/3 триочкові, 4/7 штрафні), зробила 7 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

