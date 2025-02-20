Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»
«ПСВ» здолав «Ювентус» і продовжить породьбу у Лізі чемпіонів
фото з відкритих джерел

«Ювентус» програв «ПСВ» у додатковий час та вибув з Ліги чемпіонів сезону 2024/25

«Ювентус» програв «ПСВ» у додатковий час матчу, завершивши виступ у Лізі чемпіонів. Ця поразка стала частиною загального невдалого виступу італійських команд у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP та RFI.

«ПСВ» – «Ювентус» 3:1 (0:0, 2:1, 3:1) – за сумою двох матчів 4:3

  • Голи: 1:0 – Перішич (53') , 1:1 – Веа (63') , 2:1 – Сайбарі (74') , 3:1 – Фламінго (98') 

У середу, 19 лютого 2025 року, «Ювентус» зазнав поразки від «ПСВ» у додатковий час гри, завершивши свій шлях у плей-офф Ліги чемпіонів. Після основного часу рахунок був 3:3 за сумою двох матчів, але голи у додатковий час принесли перемогу голландській команді з рахунком 4;3.

Хід матчу

«Ювентус», дворазовий чемпіон Європи, вів у рахунку після голу Тімоті Веа, але не зміг втримати перевагу. «ПСВ», підкріплений підтримкою рідних уболівальників, продемонстрував активну гру, що призвело до перемоги.

Перший тайм закінчився без голів, хоча «ПСВ» домінував у володінні м'ячем. У другому таймі, на 53-й хвилині, Іван Перішіć відкрив рахунок для «ПСВ» , реалізувавши точний пас від Ноа Ланга. «Ювентус» відповів на 63-й хвилині, коли Тімоті Веа забив з-за меж штрафного майданчика, але «ПСВ» швидко відновив рівновагу завдяки голу Ісмаеля Сайбарі на 74-й хвилині.

У додатковий час, на 98-й хвилині, Райан Фламінго скористався помилками захисту «Ювентуса» та забив вирішальний гол, що забезпечило «ПСВ» вихід до наступного раунду турніру.

Невдалий сезон для італійського футболу

Ця поразка стала частиною невдалого виступу італійських клубів у Лізі чемпіонів, адже раніше вибули також «Мілан» та «Аталанта». Тепер лише «Інтер» залишився представником Італії у 1/8 фіналу, що ставить під загрозу можливість отримання п'ятої квоти для країни в наступному сезоні.

***

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ» .

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: ПСВ (Ейндховен) Ліга чемпіонів ФК Ювентус НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Калін був чемпіоном Київської області з хортингу
Український футболіст Калін загинув на війні з Росією
Вчора, 16:21
Каладзе вважає, що Шевченко сьогодні сумує
Каладзе прокоментував різку заяву Шевченка
13 лютого, 22:25
У 2015-2017 роках окупант грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел)
ЗСУ ліквідували футболіста, причетного до обслуговування Стратегічних ядерних сил РФ
12 лютого, 11:35
Буликін двічі вигравав Кубок Росії та одного разу ставав чемпіоном Нідерландів
Ексфутболіст збірної Росії Буликін потрапив до бази «Миротворця»
6 лютого, 15:53
Гліб став першим українцем у системі мадридського клубу
Український воротар підписав контракт з «Атлетіко»
31 сiчня, 14:48
Номінально домашній для «біло-синіх» поєдинок відбудеться на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі
«Динамо» – «РФШ»: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи
30 сiчня, 22:00
Олександр Зінченко
Зінченко близький до переходу в іншу команду
25 сiчня, 11:50
«Шахтар» здобув другу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
Донецький «Шахтар» переміг «Брест» із рахунком 2:0
23 сiчня, 00:15
Початок зустрічі о 19:45 за київським часом
«Шахтар» – «Брест»: де дивитися матч Ліги чемпіонів
22 сiчня, 13:48

Новини

«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»
«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»
«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів
«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів
Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси
Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси
Хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до 1/8 Ліги чемпіонів
Хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до 1/8 Ліги чемпіонів
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
«Здається, він зовсім втратив розум». Біатлоніст з Норвегії розкритикував сина Трампа
«Здається, він зовсім втратив розум». Біатлоніст з Норвегії розкритикував сина Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
73K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
51K
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни
45K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
21K
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua