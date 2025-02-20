«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»

«Ювентус» програв «ПСВ» у додатковий час та вибув з Ліги чемпіонів сезону 2024/25

«Ювентус» програв «ПСВ» у додатковий час матчу, завершивши виступ у Лізі чемпіонів. Ця поразка стала частиною загального невдалого виступу італійських команд у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP та RFI.

«ПСВ» – «Ювентус» 3:1 (0:0, 2:1, 3:1) – за сумою двох матчів 4:3

Голи: 1:0 – Перішич (53') , 1:1 – Веа (63') , 2:1 – Сайбарі (74') , 3:1 – Фламінго (98')

У середу, 19 лютого 2025 року, «Ювентус» зазнав поразки від «ПСВ» у додатковий час гри, завершивши свій шлях у плей-офф Ліги чемпіонів. Після основного часу рахунок був 3:3 за сумою двох матчів, але голи у додатковий час принесли перемогу голландській команді з рахунком 4;3.

Хід матчу

«Ювентус», дворазовий чемпіон Європи, вів у рахунку після голу Тімоті Веа, але не зміг втримати перевагу. «ПСВ», підкріплений підтримкою рідних уболівальників, продемонстрував активну гру, що призвело до перемоги.

Перший тайм закінчився без голів, хоча «ПСВ» домінував у володінні м'ячем. У другому таймі, на 53-й хвилині, Іван Перішіć відкрив рахунок для «ПСВ» , реалізувавши точний пас від Ноа Ланга. «Ювентус» відповів на 63-й хвилині, коли Тімоті Веа забив з-за меж штрафного майданчика, але «ПСВ» швидко відновив рівновагу завдяки голу Ісмаеля Сайбарі на 74-й хвилині.

У додатковий час, на 98-й хвилині, Райан Фламінго скористався помилками захисту «Ювентуса» та забив вирішальний гол, що забезпечило «ПСВ» вихід до наступного раунду турніру.

Невдалий сезон для італійського футболу

Ця поразка стала частиною невдалого виступу італійських клубів у Лізі чемпіонів, адже раніше вибули також «Мілан» та «Аталанта». Тепер лише «Інтер» залишився представником Італії у 1/8 фіналу, що ставить під загрозу можливість отримання п'ятої квоти для країни в наступному сезоні.

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Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ» .

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.