Чемпіонка світу-2018 принесла Україні четверту нагороду борцівського Євро (відео)



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Алла Черкасова мала надзвичайно складну турнірну сітку UWW

Алла Черкасова прогнозовано повертається з континентальної першості з медаллю

Досвідчена українська борчиня Алла Черкасова стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2020.

Щойно в Римі львів’янка у сутичці за третє місце у ваговій категорії до 68 кілограмів перемогла бронзову призерку кадетського чемпіонату Європи-2016 Ганну Садчанку з Білорусі. Перший період Алла програла 0:2 після того, як пройшла в ногу, але натрапила на контрприйом і ще й травмувала коліно. Та попри все в другому періоді українка знову пройшла в ноги і на цей раз довела дію до кінця, поклавши суперницю на лопатки - чиста перемога!

Зауважимо, що Алла Черкасова мала дуже складну турнірну сітку. У першому колі вона зустрілася з колишньою землячкою, львів’янкою, яка представляє Азербайджан Іриною Нетребою. Черкасова виграла сутичку 5:4.

У чвертьфіналі Алла зійшлася зі ще однією серйозною конкуренткою – дворазовою чемпіонкою світу серед юніорок, чемпіонкою планети серед молоді до 23-х років Кумбою Ларрок із Франції. І знову перемогла – 6:2.

Ось лишень із півфіналом, у якому Алла зустрічалася з дворазовою чемпіонкою світу серед кадеток і юніорок Ханум Велієвою із РФ не склалося. Поразка 1:11 яка й вивела українку в сутичку за бронзу.

Треба сказати, що найяскравіші миті на килимі у 30-річної Черкасової наразі припали на 2018-й і 2019 роки. Два роки тому Алла стала чемпіонкою світу, а торік виграла континентальну першість. На чемпіонаті світу-2019 Алла програла в сутичці за п'яте місце, але взяла олімпійську ліцензію.

Нагадаємо, що трохи раніше перших дві нагороди чемпіонату Європи-2020 українській збірній з жіночої боротьби принесли Оксана Лівач (до 50 кг), Соломія Винник (до 55 кг) і Ангеліна Лисак (до 59 кг).

Завершується програма жіночої боротьби на чемпіонаті Європи в Римі завтра, 14 лютого. За підсумками сьогоднішніх попередніх сутичок шанси на нагороди зберігають усі п’ять українських борчинь, а Юлія Ткач (до 62 кг) і Аліна Акобія (до 57 кг) боротимуться у фіналі.