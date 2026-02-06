Головна Спорт Новини
«Кривбас» продав легіонера до чемпіонату Ізраїля

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
«Кривбас» продав легіонера до чемпіонату Ізраїля
«Кривбас» подякував Бакарі Конате за співпрацю
джерело: офіційний сайт «Кривбасу»

Бакарі Конате перебрався до «Маккабі» з Нетаньї

«Кривбас» оголосив про продаж центрального захисника Бакарі Конате. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Кар'єра Конате продовжиться в «Маккабі» з Нетаньї. За попередніми даними, сума трансферу 22-річного малійця склала 500 тисяч. Склад «червоно-білих» оборонець поповнив у липні 2024 року, на правах вільного агента залишивши португальський «Вілаверденсе». На рахунку Конате один гол у 30-ти матчах за «Кривбас».

Зауважимо, що так само вчора, 5 лютого 2026 року, криворізький клуб оголосив про оренду з правом викупу лівого вінгера «Хапоеля» Тель-Авів Шамі Адама. У січні «червоно-білі» безкоштовно посилилися правим вінгером КТП Ассаном Секом і центральним захисником «Пласа Амадор» Джозефом Джонсом.

У чемпіонаті України «Кривбас» іде п'ятим, за додатковими показниками поступаючись «Динамо». У суботу, 21 лютого 2026 року, підопічні Патріка ван Леувена гостюватимуть у «Металіста 1925».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній воротар Динамо може повернутися до України.

НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Кривбас»

