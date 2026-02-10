Головна Спорт Новини
Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські матчі з Італією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські матчі з Італією
У першому раунді кваліфікації Євро-2027 (U-19) синьо-жовті зіграють у групі А3 разом із Чехією, Фінляндією та Естонією

Збір юнацької збірної України з футболу проходитиме з 13-го до 20 лютого 2026 року в Римі

Юнацька збірна України з футболу U-18 (гравці 2008 року народження) у лютому проведе навчально-тренувальний збір і зіграє два товариські поєдинки з Італією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Збір у межах підготовки команди до першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19) проходитиме з 13-го до 20 лютого 2026 року в Римі. Під час нього підопічні Дмитра Михайленка на стадіоні Riano Athletic Center, що належить клубу «Рома Сіті», проведуть два товариські матчі зі збірною Італії U-18. У цих зустрічах наш наставник розраховує на 22 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Кирило Хадасевич («Вольфсбург», Німеччина), Федір Ткаченко («Бетіс», Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Олександр Балакай (усі – «Шахтар» Донецьк), Данило Огороднік («Динамо» Київ), Арсен Залипка («Рух» Львів), Владислав Галій («Полісся» Житомир), Єгор Шерстюк («Металіст» Харків), Микита Мельник («Наполі», Італія).

Півзахисники: Артем Зубрій («Шахтар» Донецьк), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва – «Динамо» Київ), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Ілля Кут'я («Гайдук», Хорватія), Максим Цимбалюк («Вісла», Польща).

Нападники: Іван Андрейко («Динамо» Київ), Матвій Боднар («Кривбас» Кривий Ріг), Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Віталій Глют («Чикаго Фаєр», США), Кірілл Сердюк («Штутгарт», Німеччина).

Розклад матчів збірної України U-18 в Італії

  • 17 лютого. Італія – Україна. 15:30
  • 19 лютого. Італія – Україна. 12:00

У першому раунді кваліфікації Євро-2027 (U-19) синьо-жовті зіграють у групі А3 разом із Чехією, Фінляндією та Естонією. Турнір у нашій групі в період із 25-го до 31 березня прийматиме Фінляндія.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

