Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України
Десятеро легіонерів збірної України провели поєдинки за свої клуби

Єгор Ярмолюк був замінений на 29-й хвилині через травму

Під час чергового ігрового клубного вікенду на поле виходило десятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 25 жовтня в 10-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова та Владислава Ваната (обидва були замінені на 59-й хвилині) розписала домашню бойову нічию з «Ов’єдо» (3:3).

У 9-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) розгромив на виїзді «Брест» (3:0).

У 10-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 85-й хвилині) переміг на своєму стадіоні «Еюпспор» (2:0).

У 9-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 29-й хвилині через травму) обіграв на своєму полі «Ліверпуль» (3:2).

У межах 9-го туру португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 63-й хвилині) на рідному «Да Луж» розтрощила «Ароуку» (5:0).

У неділю, 26 жовтня у 8-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 87-й хвилині) поступився в гостях «Торіно» (1:2), а «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 50-й хвилині) перемогла на виїзді «Сассуоло» (1:0).

Зрештою, у заключному поєдинку туру в АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) програв удома «Тоттенгему» (0:3).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

