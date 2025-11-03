Дівоча збірна України з футболу візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА

Згідно з регламентом змагань, кожна команда зіграє по три матчі

Суперницями українок стануть однолітки з Фінляндії, Словаччини та Естонії

Дівоча збірна України WU-15 (2011 р.н.) зіграє на Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться з 15-го до 21 листопада 2025 року у Фінляндії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Суперницями українок стануть однолітки з Фінляндії, Словаччини та Естонії. Згідно з регламентом змагань, кожна команда зіграє по три матчі. Поєдинки відбудуться на футбольних полях місцевої бази Eerikkilä Sport & Outdoor в регіоні Таммела.

Перед виїздом на турнір наші дівчата проведуть короткочасний збір у Львові.

Календар Турніру розвитку УЄФА

16.11. Фінляндія – Словаччина. 13:00

16.11. Естонія – Україна. 17:30

18.11. Фінляндія – Україна. 13:00

18.11. Естонія – Словаччина. 17:30

21.11. Словаччина – Україна. 11:00

21.11. Фінляндія – Естонія. 15:00

За перемогу нараховуються 3 очки, у разі нічиєї проводиться серія післяматчевих пенальті, переможець якої отримує 2 очки, а переможена команда одне очко.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».