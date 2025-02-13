Каладзе прокоментував різку заяву Шевченка

Каладзе: Я дуже сподіваюся, що в Україні скоро завершиться цей жах

Колишній захисник київського «Динамо» та мер Тбілісі Каха Каладзе відповів на слова Андрія Шевченка про те, що для нього Каладзе більше не існує.

«Україна зараз перебуває у важкому становищі, переживає випробування. Шевченко сьогодні сумує. Для мене, як для грузина, неприйнятно вступати в полеміку з людиною, яка сумує. Я дуже сподіваюся, що в Україні скоро завершиться цей жах, а український народ зможе правильно проаналізувати те, що з ним відбулося», – цитує Каладзе Mtavari TV.

Нагадаємо, спортивний журналіст із Грузії Зубар Чітая в інтерв’ю Tribuna.com розповів про своє ставлення до Кахи Каладзе.

«Каладзе абсолютно в адекваті. Він просто мерзотник. І просто людина, яка обрала свій шлях, сторону, і ця сторона називається так: «Я буду з тими, хто гарантує мені добробут, збереження влади, збереження свого теплого місця, прибутку і так далі – замість совісті, замість відповідальності за свою країну, замість майбутнього цієї країни і України в тому числі, яким його бачать більші частини цих країн. Мені важливіше своя задниця, щоб вона була в теплі. І для того, щоб вона була в теплі, і щоб служити господарям, які це тепло забезпечують, я піду на все». І от він йшов, йшов, йшов, поступово плив, плив, плив – і заплив за всі буйки, за всі червоні лінії. Разом зі своїми господарями спалив усі мости за собою. Тепер йому нема куди повертатися, неможливо відкотити», – заявив Чітая.

Він також зазначив, що Каладзе став зрадником.

«Ворога, який перейшов на твій бік, дурня, який усвідомив, що був не правий – ти все одно мусиш прийняти. І з ворогом ти зрештою примиришся. Коли настане перемирʼя чи капітуляція, ти все одно, навіть якщо не хочеш, потиснеш руку, підпишеш документи й будеш вірити в те, що майбутнє буде іншим. Але потискати руку і домовлятися про щось зі зрадником… Навіть найзліші диктатори і завойовники в історії світовій ніколи не поважали зрадників. Це те, ким став Каха Каладзе. Він міг би стати уособленням чогось іншого з його бекграундом, тим часом і багажем, який отримав в Україні та Італії», – сказав Чітая.