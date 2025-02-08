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Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року
Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був активний на Куп'янському та Лиманському напрямках

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На Харківському напрямку 

Наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник дев’ять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили всі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька. Українські воїни відбили всі атаки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

За добу росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. 

Українські воїни знищили 17 одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли та РСЗВ «БМ-21 Град», також пошкодили автомобіль, дві артилерійські системи, танк та реактивну систему залпового вогню противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Окупанти вісім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 23 атаки російських загарбників, ще одна атака триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 лютого 2025 року фото 8

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог росіяни війна

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