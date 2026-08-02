Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею
Вбрання Соболенко розкритикували навіть її фанати
фото: Imago

Форма першої ракетки світу стала предметом глузувань у мережі

Перша ракетка світу Аріна Соболенко опинилася в центрі бурхливого обговорення через нову форма від Nike, у якій білоруська тенісистка планує захищати титул на останньому турнірі Великого шлема сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Новий комплект складається з помаранчево-червоного топа та шортів, поверх яких одягнена чорна напівпрозора сітчаста накидка, що імітує тенісну сукню. У Nike пояснили, що використали нову технологію Radical AirFlow, покликану покращити циркуляцію повітря та забезпечити комфорт спортсменок під час традиційної спеки й вологості в Нью-Йорку.

Неординарний дизайн від Nike викликав глузливі коментарі в мережі
Неординарний дизайн від Nike викликав глузливі коментарі в мережі
фото: Інстаграм Аріни Соболенко

Але задум дизайнерів більшість уболівальників не оцінила. У коментарях користувачі порівнювали екіпірування з «мішком для картоплі», «рибальською сіткою» та навіть «костюмом Спайдермена».

Інші жартували, що компанія просто взяла комплект із Ролан Гаррос і «нашвидкуруч пришила зверху сітку». Не обійшлося й без критики на адресу Nike за те, що бренд знову не створив ексклюзивний образ для першої ракетки світу, тоді як схожі комплекти раніше вже використовували інші тенісистки.

Серед найпопулярніших реакцій у соцмережі X були такі: «Мабуть, це один із найгірших тенісних комплектів, які я коли-небудь бачив», «До її форми на Ролан Гаррос просто пришили рибальську сітку – і на цьому закінчили» та «Nike офіційно втратили почуття стилю. Хто взагалі розробив цей жах?».

Нагадаємо, що прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були, як брати та сестри»

Теги: Аріна Соболенко теніс US Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трав'яний Грендслем користується неабиякою популярністю через особливу атмосферу
Вімблдон-2026 побив одразу кілька рекордів турніру
Вчора, 14:25
Олександра Олійникова: До такої несправедливості я готова не була, хоч би як наївно це звучало
«Проти мене відкрито кілька нових проваджень». Олійникова розповіла про складний період у кар’єрі
30 липня, 13:54
Санчес Вікаріо завершила кар'єру у 2002 році
«Я закохалася в нього без пам'яті». Експерша ракетка світу розповіла, як втратила €36 млн
30 липня, 10:10
Італійська тенісистка два роки тому оголосила про відхід з тенісу
Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності
24 липня, 22:50
Тенісний турнір Олімпіади-2028 буде мати багато нововведень
Організатори Олімпіади-2028 здивували розкладом тенісного турніру
24 липня, 21:41
Олександра Олійникова програла у півфіналі турніру в Яссах
Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в Яссах
18 липня, 19:21
Олександра Олійникова позмагається за місце у фіналі
Олійникова ефектно вирвала путівку в півфінал тенісного турніру в Яссах
17 липня, 18:51
Еліна Світоліна вирушить до США
Світоліна та ще шість українок зіграють на «тисячнику» в Цинциннаті
16 липня, 20:29
Кароліна Мухова у чеському дербі поступилася Лінді Носковій
Мухова іронічно відреагувала на свою поразку у фіналі Вімблдону
12 липня, 18:34

Новини

«Рома» зібралася орендувати вундеркінда «Реала» – ЗМІ
«Рома» зібралася орендувати вундеркінда «Реала» – ЗМІ
«Челсі» підтвердив перехід фіналіста Чемпіонату світу 2026
«Челсі» підтвердив перехід фіналіста Чемпіонату світу 2026
Новозеландка за 29 днів пробігла Альпи та перевершила чоловічий рекорд
Новозеландка за 29 днів пробігла Альпи та перевершила чоловічий рекорд
«Тоттенгем» націлився на колишню зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
«Тоттенгем» націлився на колишню зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
Фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею
Фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею
ПСЖ продав форварда в чемпіонат Італії
ПСЖ продав форварда в чемпіонат Італії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
71K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
56K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua