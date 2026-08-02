Фанати розкритикували сукню Соболенко для US Open та порівняли її з мішком з картоплею

Форма першої ракетки світу стала предметом глузувань у мережі

Перша ракетка світу Аріна Соболенко опинилася в центрі бурхливого обговорення через нову форма від Nike, у якій білоруська тенісистка планує захищати титул на останньому турнірі Великого шлема сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Новий комплект складається з помаранчево-червоного топа та шортів, поверх яких одягнена чорна напівпрозора сітчаста накидка, що імітує тенісну сукню. У Nike пояснили, що використали нову технологію Radical AirFlow, покликану покращити циркуляцію повітря та забезпечити комфорт спортсменок під час традиційної спеки й вологості в Нью-Йорку.

Неординарний дизайн від Nike викликав глузливі коментарі в мережі фото: Інстаграм Аріни Соболенко

Але задум дизайнерів більшість уболівальників не оцінила. У коментарях користувачі порівнювали екіпірування з «мішком для картоплі», «рибальською сіткою» та навіть «костюмом Спайдермена».

Ai falaram que o kit da Sabalenka tá parecendo um saco de batatas 🗣️ pic.twitter.com/83IZV0stiH — dani (@danispmtt) — dani (@danispmtt) July 30, 2026

Інші жартували, що компанія просто взяла комплект із Ролан Гаррос і «нашвидкуруч пришила зверху сітку». Не обійшлося й без критики на адресу Nike за те, що бренд знову не створив ексклюзивний образ для першої ракетки світу, тоді як схожі комплекти раніше вже використовували інші тенісистки.

Серед найпопулярніших реакцій у соцмережі X були такі: «Мабуть, це один із найгірших тенісних комплектів, які я коли-небудь бачив», «До її форми на Ролан Гаррос просто пришили рибальську сітку – і на цьому закінчили» та «Nike офіційно втратили почуття стилю. Хто взагалі розробив цей жах?».

Нагадаємо, що прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були, як брати та сестри».