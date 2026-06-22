Олійникова стала третьою ракеткою України і дебютувала у топ-50 світового рейтингу
Еліна Світоліна зберегла восьму позицію у рейтингу WTA
Українська тенісистка Олександра Олійникова вперше потрапила до топ-50 рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками турнірів, що відбулися впродовж 15-21 червня. Це були останні підготовчі турніри напередодні старту кваліфікації третього Грендслему року – Вімблдону 2026. Серед українок найкращий результат на них показала Еліна Світоліна, що дісталась до 1/4 фіналу турніру WTA 500 в Берліні.
Позиція першої ракетки України у рейтингу залишилася без змін: Еліна Світоліна посідає восьму сходинку. Натомість Марта Костюк, яка пропускає початок трав'яного сезону через травму, втратила одну позицію, опустившись на 13-те місце.
Даяна Ястремська зазнала падіння у світовій класифікації на 16 позицій. Фіналістка минулорічного турніру WTA 250 у Ноттінгемі у цьогорічному розіграші сенсаційно вибула вже у другому колі. Таким чином Даяна не змогла захистити свої рейтингові очки і вибула з топ-50.
Третьою ракеткою України стала Олександра Олійникова, яка цього тижня дебютувала у топ-50 світового рейтингу. Олійникова стала 12-ю українською тенісисткою, кому вдалося потрапити в топ-50 рейтингу WTA.
Покращити позиції вдалось також ще двом українкам у сотні найкращих: Юлія Стародубцева спрогресувала на чотири позиції (55-те місце), а Ангеліна Калініна на одну – 70-те місце. Натомість Дарія Снігур попри кваліфікацію турніру WTA в Істборні опустилась на три сходинки в рейтингу.
У топ-10 світового рейтингу одна зміна – чешка Лінда Носкова після перемоги на турнірі WTA 500 у Берліні вибила з десятки свою співвітчизницю Кароліну Мухову.
Світовий рейтинг WTA:
- 1.Аріна Соболенко – 9090 очок
- 2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143 очки
- 3.Іга Свьонтек (Польща) – 6733 очки
- 4.Джессіка Пегула (США) – 6056 очок
- 5.Мірра Андрєєва – 5751 очко (+1)
- 6.Аманда Анісімова (США) – 5631 очко (-1 позиція)
- 7.Коко Гофф (США) – 4879 очок
- 8.Еліна Світоліна (Україна) – 4423 очок
- 9.Вікторія Мбоко (Канада) – 3670 очок
- 10.Лінда Носкова (Чехія) – 3489 очок
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- 13.Марта Костюк – 3157 очок (-1)
- 49.Олександра Олійникова – 1114 очок (+2)
- 55.Юлія Стародубцева – 1077 (+4)
- 66.Даяна Ястремська – 1017 очок (-16)
- 70.Ангеліна Калініна – 978 (+1)
- 78.Дарія Снігур – 928 (+3)
- 144.Вероніка Подрез – 530 (+1)
Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії. У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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