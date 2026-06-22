Олійникова стала третьою ракеткою України і дебютувала у топ-50 світового рейтингу

Еліна Світоліна зберегла восьму позицію у рейтингу WTA

Українська тенісистка Олександра Олійникова вперше потрапила до топ-50 рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками турнірів, що відбулися впродовж 15-21 червня. Це були останні підготовчі турніри напередодні старту кваліфікації третього Грендслему року – Вімблдону 2026. Серед українок найкращий результат на них показала Еліна Світоліна, що дісталась до 1/4 фіналу турніру WTA 500 в Берліні.

Позиція першої ракетки України у рейтингу залишилася без змін: Еліна Світоліна посідає восьму сходинку. Натомість Марта Костюк, яка пропускає початок трав'яного сезону через травму, втратила одну позицію, опустившись на 13-те місце.

Даяна Ястремська зазнала падіння у світовій класифікації на 16 позицій. Фіналістка минулорічного турніру WTA 250 у Ноттінгемі у цьогорічному розіграші сенсаційно вибула вже у другому колі. Таким чином Даяна не змогла захистити свої рейтингові очки і вибула з топ-50.

Третьою ракеткою України стала Олександра Олійникова, яка цього тижня дебютувала у топ-50 світового рейтингу. Олійникова стала 12-ю українською тенісисткою, кому вдалося потрапити в топ-50 рейтингу WTA.

Покращити позиції вдалось також ще двом українкам у сотні найкращих: Юлія Стародубцева спрогресувала на чотири позиції (55-те місце), а Ангеліна Калініна на одну – 70-те місце. Натомість Дарія Снігур попри кваліфікацію турніру WTA в Істборні опустилась на три сходинки в рейтингу.

У топ-10 світового рейтингу одна зміна – чешка Лінда Носкова після перемоги на турнірі WTA 500 у Берліні вибила з десятки свою співвітчизницю Кароліну Мухову.

Світовий рейтинг WTA:

1.Аріна Соболенко – 9090 очок

2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143 очки

3.Іга Свьонтек (Польща) – 6733 очки

4.Джессіка Пегула (США) – 6056 очок

5.Мірра Андрєєва – 5751 очко (+1)

6.Аманда Анісімова (США) – 5631 очко (-1 позиція)

7.Коко Гофф (США) – 4879 очок

8.Еліна Світоліна (Україна) – 4423 очок

9.Вікторія Мбоко (Канада) – 3670 очок

10.Лінда Носкова (Чехія) – 3489 очок

...

13.Марта Костюк – 3157 очок (-1)

49.Олександра Олійникова – 1114 очок (+2)

55.Юлія Стародубцева – 1077 (+4)

66.Даяна Ястремська – 1017 очок (-16)

70.Ангеліна Калініна – 978 (+1)

78.Дарія Снігур – 928 (+3)

144.Вероніка Подрез – 530 (+1)

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії. У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.