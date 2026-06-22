Серена Вільямс зіграє на Вімблдоні в одиночному розряді

Організатори Вімблдону надали Вільямс спеціальне запрошення для участі у одиночному турнірі

Переможниця 23 Мейджорів американська тенісистка Серена Вільямс візьме участь у Вімблдоні. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу змагань.

Організатори Вімблдону надали Вільямс спеціальне запрошення для участі у одиночному турнірі.

44-річна Вільямс завершила кар'єру після Відкритого чемпіонату США 2022 року.

В активі Вільямс 73 титули WTA. Вона сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

Нагадаємо, американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс виступлять разом у парному розряді на Вімблдоні.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.