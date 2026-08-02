ПСЖ продав форварда в чемпіонат Італії

Фіналіст Чемпіонату світу 2022 продовжить кар'єру в Серію A

Туринський «Ювентус» викупив нападника французького «Парі Сен-Жермен» Рандаля Коло Муані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Стара синьйора» віддала за француза орієнтовно 38 млн євро. ПСЖ зможе розраховувати ще на 12 млн бонусами. Коло Муані підписав із «Юве» контракт на п'ять років.

Форвард виступав за «бянконері» в другій половині сезону 2024/25. Тоді орендований француз провів за «Ювентус» 22 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів.

У минулому сезоні Коло Муані захищав кольори лондонського «Тоттенгема» на правах оренди. Він зіграв 41 матч загалом, у яких оформив лише п'ять м'ячів. Як наслідок, нападник потрапив до заявки збірної Франції на Чемпіонат світу 2026.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.