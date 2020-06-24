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    «Карпати» покинув останній легіонер

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    Матар Діейє фактично й не грав за львів'ян - «Карпати» покинув останній легіонер
    Матар Діейє фактично й не грав за львів'ян
    Фото - ФК «Карпати»

    Матар Діейє встиг провести за львів’ян всього три матчі

    Сенегальський нападник Матар Діейє, якого львівські «Карпати» цієї зими орендували в донецького «Олімпіка», покинув команду.

    Орендна угода футболіста підійшла до завершення і сторони вирішили її не продовжувати.

    До карантину Діейє провів за «Карпати» три матчі і забив один м’яч.

    Нагадаємо, що до того розташування львівського клубу покинуло два люксембурзьких легіонери – Марвін Мартінс і Тім Голл. Останній при цьому заявив, що «Карпати» розсталися з ним не дуже порядно.

    Наразі львівська команда після виходу українського футболу з карантину не зіграла жодного матчу. Спершу «Карпати» перебували на карантині самі через те, що у 26-ти гравців і працівників клубу виявили коронавірус, а на минулих вихідних їх матч з «Олімпіком» відмінений уже через спалах Covid-19 у суперників. Правда, повторні тести у донеччан виявили негативний результат.

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