  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Кавані забив за «Манчестер Юнайтед» і зрівняв рахунок у фіналі Ліги Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Едінсон Кавані зрівняв рахунок у фіналі - Кавані забив за «Манчестер Юнайтед» і зрівняв рахунок у фіналі Ліги Європи
    Едінсон Кавані зрівняв рахунок у фіналі
    Фото з відкритих джерел

    Уругвайський нападник виявився найспритнішим у штрафному майданчику «Вільярреала»

    Едінсон Кавані зрівняв рахунок у фінальному матчі Ліги Європи. Після тривалої атаки гравці «Манчестер Юнайтед» повернули м’яч до штрафного майданчика, де гравці іспанського клубу невдало зробили штучне положення «поза грою». Урагваєць встиг вискочити з пастки і вдотик вразити ворота.

    8_02

    У першому таймі забив «Вільярреал». Після стандартного положення відзначився Жерар Морено. Цей гол став сьомим для форварда в цьому розіграші Ліги Європи.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кавані забив за «Манчестер Юнайтед» і зрівняв рахунок у фіналі Ліги Європи