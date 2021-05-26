Кавані забив за «Манчестер Юнайтед» і зрівняв рахунок у фіналі Ліги Європи

Уругвайський нападник виявився найспритнішим у штрафному майданчику «Вільярреала»

Едінсон Кавані зрівняв рахунок у фінальному матчі Ліги Європи. Після тривалої атаки гравці «Манчестер Юнайтед» повернули м’яч до штрафного майданчика, де гравці іспанського клубу невдало зробили штучне положення «поза грою». Урагваєць встиг вискочити з пастки і вдотик вразити ворота.

У першому таймі забив «Вільярреал». Після стандартного положення відзначився Жерар Морено. Цей гол став сьомим для форварда в цьому розіграші Ліги Європи.