Тренер збірної України з футзалу прокоментував жеребкування Євро-2026

Косенко: Нам потрібно дуже серйозно готуватися, ми не чекаємо легких ігор

Косенко: Зараз легких команд немає

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував результати жеребкування фінального турніру Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Нашими суперниками у групі B стали один з господарів – Литва, а також Чехія та Вірменія.

«Багато питають – задоволені ми результатами чи ні. Я скажу так: зараз легких команд немає. Ми проводили товариські матчі – і з Литвою, і з Чехією вони були дуже непрості. Вірменія також показала себе як дуже серйозна збірна.

Усі будуть готуватись, кожен суперник буде ще більше налаштовуватися на нас після чемпіонату світу. Тому нам потрібно дуже серйозно готуватися, ми не чекаємо легких ігор», – сказав Косенко.

Матчі нашої групи пройдуть 22-го, 25-го та 28 січня у литовському Каунасі та в латвійський Ризі.

Євро-2026 із футзалу. Груповий раунд

Група А: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція.

Група В: Литва, Вірменія, Чехія, Україна.

Група С: Словенія, Білорусь, Іспанія, Бельгія.

Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща.

По дві кращих команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.

1/4 фіналу

1. Переможець групи B – Друге місце групи A

2. Переможець групи A – Друге місце групи B

3. Переможець групи C – Друге місце групи D

4. Переможець групи D – Друге місце групи C

1/2 фіналу

5. Переможець чвертьфіналу 2 – Переможець чвертьфіналу 4

6. Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3

Матч за третє місце

7. Переможений у півфіналі 5 – Переможений у півфіналі 6

Фінал

8. Переможець півфіналу 5 – Переможець півфіналу 6

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».