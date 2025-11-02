Український клуб вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів з футзалу

Жеребкування плей-оф відбудеться 6 листопада

1 листопада київські клуби ХІТ і Kyiv Futsal завершили виступи в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перед заключними матчами в Любляні турнірне становище в групі 8 не дозволяло Kyiv Futsal сподіватися на вихід у плей-оф. Тим не менш, підопічні Тараса Шпички відповідально поставилися до зустрічі з північномакедонською «Форцею».

Кияни не залишили супернику жодних шансів на успіх, розгромивши його з рахунком 10:0. Героєм матчу став Юрій Щериця, який оформив хет-трик. Однак Kyiv Futsal набрав лише чотири очки й завершив виступи в нинішній Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. Основний раунд. Шлях В. Група 8

«Форца» (Північна Македонія) – Kyiv Futsal (Україна) – 0:10 (0:3)

Голи: Щериця (4, 6, 35), Кайке (17), Зварич (28), Грицина (29), Вінісіус (30), Келвін (32), Літвінов (34), Моспан (36).

Інший столичний клуб, ХІТ, перед матчем зі словенською «Врхнікою» мав в активі шість очок, а його суперник – чотири. Саме в цьому протистоянні й вирішувалася доля єдиної путівки в плей-оф від групи 8.

Поєдинок пройшов у запеклій боротьбі. У першому таймі автогол Владислава Первєєва дозволив словенцям вийти вперед. Втім, після перерви сам Первєєв виправив власну помилку й зрівняв рахунок. Розв'язка в матчі настала за 12 секунд до фінального свистка. Влучний удар Ігоря Чернявського приніс перемогу ХІТу – 2:1.

Таким чином, підопічні Сергія Журби набрали дев'ять очок і вийшли у плей-оф.

«Врхніка» (Словенія) – ХІТ (Україна) – 1:2 (1:0)

Голи: Первєєв (13, автогол) – Первєєв (27), Чернявський (40).

Жеребкування плей-оф (1/8 фіналу та далі) відбудеться 6 листопада.

