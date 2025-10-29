Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги чемпіонів із футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги чемпіонів із футзалу
Денис Куций та Євген Гордієнко обслуговуватимуть поєдинки команд групи 2 та 6

Денис Куций працюватиме в Іспанії на матчах групи 2 за участі чинного переможця турніру, місцевої «Пальма Футзал»

Двоє українських арбітрів працюватимуть на поєдинках основного раунду Ліги чемпіонів із футзалу, що відбуватимуться з 29 жовтня до 1 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Денис Куций працюватиме в Іспанії на матчах групи 2 за участі чинного переможця турніру, місцевої «Пальма Футзал», казахстанського «Семея», французького «Етуаль Лаваллуаз» та чеського «Хрудіма».

Євген Гордієнко в Словаччині обслуговуватиме поєдинки команд групи 6 – місцевого «Лученця», швейцарської «Мінерви», данської «Фортуни» та боснійської «Буба Мара».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Косенко: Нам потрібно дуже серйозно готуватися, ми не чекаємо легких ігор
Тренер збірної України з футзалу прокоментував жеребкування Євро-2026
24 жовтня, 16:41
Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В
Стали відомі суперники збірної України на Євро-2026 із футзалу
24 жовтня, 12:49
Мисловська судитиме матчі першого в історії жіночого чемпіонату світу з футзалу
Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу
23 жовтня, 15:36
Класна гра українського воротаря Івана Бєлімова не залишилася без уваги УЄФА
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу
9 жовтня, 17:21
Україна не змогла вийти до фіналу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у півфіналі поступилася Іспанії
4 жовтня, 11:02
За словами Рубан, жіноча збірна Україна стикається з організаційними складнощами
Гравчиня збірної України розкритикувала національну Асоціацію за ставлення до жіночого футзалу
3 жовтня, 15:01
Україна продовжує боротьбу за золото чемпіонату Європи
Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу
3 жовтня, 09:57
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
1 жовтня, 14:19
Матч Україна – Португалія можна буде переглянути на Megogo
Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
29 вересня, 13:17

Новини

Малащук принесла Україні перші нагороди чемпіонату Європи (U23) з важкої атлетики
Малащук принесла Україні перші нагороди чемпіонату Європи (U23) з важкої атлетики
«Вороги вмруть від заздрощів». Олімпійський чемпіон – про проведення РФ альтернативної Олімпіади
«Вороги вмруть від заздрощів». Олімпійський чемпіон – про проведення РФ альтернативної Олімпіади
Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги чемпіонів із футзалу
Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги чемпіонів із футзалу
Центробанк Аргентини випустив монету з ескізом легендарного гола Марадони
Центробанк Аргентини випустив монету з ескізом легендарного гола Марадони
Ломаченко веде переговори щодо бою з соратником підсанкційного російського олігарха
Ломаченко веде переговори щодо бою з соратником підсанкційного російського олігарха
Український центровий продовжить кар'єру у «Реалі»
Український центровий продовжить кар'єру у «Реалі»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua