Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
ХІТ (Україна) – «Форца» (Північна Македонія) – 10:2 (5:1)

Волею жереба обидві українські команди опинилися у групі 8 Шляху В

Київські клуби ХІТ та Kyiv Futsal стартували в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Волею жереба обидві українські команди опинилися у групі 8 Шляху В разом зі словенською «Врхнікою» та північномакедонською «Форцею».

Мінітурнір у нашому квартеті проходить у столиці Словенії, Любляні. ХІТ у матчі 1-го туру зустрічався з «Форцею», а Kyiv Futsal – із «Врхнікою». 

Першими на майданчик арени «Кодельєво» вийшли ХІТ та «Форца». Українці не залишили супернику жодних шансів на перемогу, забивши в кожному з таймів по п'ять м'ячів – 10:2. Героєм поєдинку став Олександр Педяш, який оформив хет-трик. Дублями відзначилися Андрій Мельник та Євгеній Жук.  

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. Основний раунд. Шлях В. Група 8

ХІТ (Україна) – «Форца» (Північна Македонія) – 10:2 (5:1)

Голи: Чернявський (5), Педяш (9, 29, 33), Мельник (11, 31), Поштіго (15, автогол), Первєєв (19), Жук (21, 28) – Рамадані (14), Чільяфі (40).

Потім на арені «Кодельєво» зійшлися Kyiv Futsal та «Врхніка». Тут протистояння вийшло набагато запеклішим. Матч проходив із невеликою перевагою киян, і на 15-й хвилині Микола Грицина відкрив рахунок. 

По перерві словенцям вдалося відігратися – на 24-й хвилині відзначився Тод Ціуха, а на 35-й Беньямін Тушар вивів наших суперників уперед. Однак буквально за 50 секунд Кайке відновив рівновагу в зустрічі. 

Таким чином, нічия – 2:2.

Kyiv Futsal (Україна) – «Врхніка» (Словенія) – 2:2 (1:0)

Голи: Грицина (15), Кайке (35) – Ціуха (24), Тушар (35).  

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийде лише переможець групи 8.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Косенко: Нам потрібно дуже серйозно готуватися, ми не чекаємо легких ігор
Тренер збірної України з футзалу прокоментував жеребкування Євро-2026
24 жовтня, 16:41
Згідно з результатами жеребкування збірна України опинилася в групі В
Стали відомі суперники збірної України на Євро-2026 із футзалу
24 жовтня, 12:49
При жеребкуванні УЄФА розведе по різних групах нашу команду та Білорусь
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
24 жовтня, 10:09
Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року
Жеребкування Євро-2026 із футзалу: УЄФА розведе по різних групах Україну і Білорусь
15 жовтня, 16:33
Класна гра українського воротаря Івана Бєлімова не залишилася без уваги УЄФА
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу
9 жовтня, 17:21
Україна не змогла вийти до фіналу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у півфіналі поступилася Іспанії
4 жовтня, 11:02
За словами Рубан, жіноча збірна Україна стикається з організаційними складнощами
Гравчиня збірної України розкритикувала національну Асоціацію за ставлення до жіночого футзалу
3 жовтня, 15:01
Україна продовжує боротьбу за золото чемпіонату Європи
Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу
3 жовтня, 09:57
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
1 жовтня, 14:19

Новини

Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні
Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»
Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів
На останньому тенісному «Мастерсі» сезону знову відбулося дербі двоюрідних братів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua