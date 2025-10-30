Українські клуби розпочали боротьбу у Лізі чемпіонів з футзалу

Волею жереба обидві українські команди опинилися у групі 8 Шляху В

Київські клуби ХІТ та Kyiv Futsal стартували в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Волею жереба обидві українські команди опинилися у групі 8 Шляху В разом зі словенською «Врхнікою» та північномакедонською «Форцею».

Мінітурнір у нашому квартеті проходить у столиці Словенії, Любляні. ХІТ у матчі 1-го туру зустрічався з «Форцею», а Kyiv Futsal – із «Врхнікою».

Першими на майданчик арени «Кодельєво» вийшли ХІТ та «Форца». Українці не залишили супернику жодних шансів на перемогу, забивши в кожному з таймів по п'ять м'ячів – 10:2. Героєм поєдинку став Олександр Педяш, який оформив хет-трик. Дублями відзначилися Андрій Мельник та Євгеній Жук.

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. Основний раунд. Шлях В. Група 8

ХІТ (Україна) – «Форца» (Північна Македонія) – 10:2 (5:1)

Голи: Чернявський (5), Педяш (9, 29, 33), Мельник (11, 31), Поштіго (15, автогол), Первєєв (19), Жук (21, 28) – Рамадані (14), Чільяфі (40).

Потім на арені «Кодельєво» зійшлися Kyiv Futsal та «Врхніка». Тут протистояння вийшло набагато запеклішим. Матч проходив із невеликою перевагою киян, і на 15-й хвилині Микола Грицина відкрив рахунок.

По перерві словенцям вдалося відігратися – на 24-й хвилині відзначився Тод Ціуха, а на 35-й Беньямін Тушар вивів наших суперників уперед. Однак буквально за 50 секунд Кайке відновив рівновагу в зустрічі.

Таким чином, нічия – 2:2.

Kyiv Futsal (Україна) – «Врхніка» (Словенія) – 2:2 (1:0)

Голи: Грицина (15), Кайке (35) – Ціуха (24), Тушар (35).

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийде лише переможець групи 8.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».