У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі

ХІТ влаштує нічия в останньому турі, щоб продовжити боротьбу у турнірі

На майданчику арени «Кодельєво» ХІТ і Kyiv Futsal зіграли між собою

Київські клуби ХІТ і Kyiv Futsal зустрілися в очному поєдинку в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У Любляні в першому турі основного раунду в групі 8 Шляху В київський ХІТ розгромив північномакедонську «Форцу» (10:2). Інший столичний клуб, Kyiv Futsal, зіграв унічию зі словенською «Врхнікою» (2:2).

На майданчику арени «Кодельєво» ХІТ і Kyiv Futsal зіграли між собою. Явним фаворитом вважався ХІТ, і він довів свою перевагу, забивши у ворота суперника п'ять сухих м'ячів.

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. Основний раунд. Шлях В. Група 8

Kyiv Futsal (Україна) – ХІТ (Україна) – 0:5 (0:2)

Голи: Подлюк (3), Кайо (16, автогол), Сагайдачний (37, 40), Сухов (38).

«Врхніка» (Словенія) – «Форца» (Північна Македонія) – 4:2

Наші команди продовжать боротьбу вже в суботу.

02.11.2025

«Форца» (Північна Македонія) – Kyiv Futsal (Україна). 17.00

«Врхніка» (Словенія) – ХІТ (Україна). 20.00

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийде лише переможець групи 8.

