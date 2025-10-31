Головна Спорт Новини
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі
ХІТ влаштує нічия в останньому турі, щоб продовжити боротьбу у турнірі

На майданчику арени «Кодельєво» ХІТ і Kyiv Futsal зіграли між собою

Київські клуби ХІТ і Kyiv Futsal зустрілися в очному поєдинку в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У Любляні в першому турі основного раунду в групі 8 Шляху В київський ХІТ розгромив північномакедонську «Форцу» (10:2). Інший столичний клуб, Kyiv Futsal, зіграв унічию зі словенською «Врхнікою» (2:2). 

На майданчику арени «Кодельєво» ХІТ і Kyiv Futsal зіграли між собою. Явним фаворитом вважався ХІТ, і він довів свою перевагу, забивши у ворота суперника п'ять сухих м'ячів. 

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. Основний раунд. Шлях В. Група 8

Kyiv Futsal (Україна) – ХІТ (Україна) – 0:5 (0:2)

Голи: Подлюк (3), Кайо (16, автогол), Сагайдачний (37, 40), Сухов (38).  

«Врхніка» (Словенія) – «Форца» (Північна Македонія) – 4:2

Наші команди продовжать боротьбу вже в суботу.

02.11.2025

«Форца» (Північна Македонія) – Kyiv Futsal (Україна). 17.00

«Врхніка» (Словенія) – ХІТ (Україна). 20.00 

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийде лише переможець групи 8. 

ХІТ влаштує нічия в останньому турі, щоб продовжити боротьбу у турнірі.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

