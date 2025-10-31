У Лізі чемпіонів з футзалу відбулося українське дербі
На майданчику арени «Кодельєво» ХІТ і Kyiv Futsal зіграли між собою
Київські клуби ХІТ і Kyiv Futsal зустрілися в очному поєдинку в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У Любляні в першому турі основного раунду в групі 8 Шляху В київський ХІТ розгромив північномакедонську «Форцу» (10:2). Інший столичний клуб, Kyiv Futsal, зіграв унічию зі словенською «Врхнікою» (2:2).
На майданчику арени «Кодельєво» ХІТ і Kyiv Futsal зіграли між собою. Явним фаворитом вважався ХІТ, і він довів свою перевагу, забивши у ворота суперника п'ять сухих м'ячів.
Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу. Основний раунд. Шлях В. Група 8
Kyiv Futsal (Україна) – ХІТ (Україна) – 0:5 (0:2)
Голи: Подлюк (3), Кайо (16, автогол), Сагайдачний (37, 40), Сухов (38).
«Врхніка» (Словенія) – «Форца» (Північна Македонія) – 4:2
Наші команди продовжать боротьбу вже в суботу.
02.11.2025
«Форца» (Північна Македонія) – Kyiv Futsal (Україна). 17.00
«Врхніка» (Словенія) – ХІТ (Україна). 20.00
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийде лише переможець групи 8.
ХІТ влаштує нічия в останньому турі, щоб продовжити боротьбу у турнірі.
