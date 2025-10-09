Головна Спорт Новини
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Класна гра українського воротаря Івана Бєлімова не залишилася без уваги УЄФА

Бєлімов відіграв на нуль один тайм із Молдовою (7:0) та вирішальний поєдинок за вихід із групи проти Італії (2:0)

Голкіпер юнацької збірної України U-19 із футзалу Іван Бєлімов потрапив у символічну збірну Євро-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На Євро-2025 (U-19) із футзалу підопічні Ігоря Москвичова дійшли до півфіналу, де поступилися збірній Іспанії. Класна гра українського воротаря Івана Бєлімова не залишилася без уваги УЄФА.

Наш голкіпер відіграв на нуль один тайм із Молдовою (7:0) та вирішальний поєдинок за вихід із групи проти Італії (2:0). У матчах проти Португалії (0:4) та Іспанії (4:7) Бєлімову довелося добре попрацювати, але він зробив багато чудових сейвів.

Символічна збірна Євро-2025 (U-19) із футзалу

  • Воротар: Іван Бєлімов (Україна)
  • Захисник: Хайме Мартінес-Оліварес (Іспанія)
  • Лівий вінгер: Ренато Альмейда (Португалія) 
  • Правий вінгер: Тьягу Родрігеш (Португалія) 
  • Форвард: Родріго Монтейро (Португалія)

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

