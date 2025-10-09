Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу

Бєлімов відіграв на нуль один тайм із Молдовою (7:0) та вирішальний поєдинок за вихід із групи проти Італії (2:0)

Голкіпер юнацької збірної України U-19 із футзалу Іван Бєлімов потрапив у символічну збірну Євро-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На Євро-2025 (U-19) із футзалу підопічні Ігоря Москвичова дійшли до півфіналу, де поступилися збірній Іспанії. Класна гра українського воротаря Івана Бєлімова не залишилася без уваги УЄФА.

Наш голкіпер відіграв на нуль один тайм із Молдовою (7:0) та вирішальний поєдинок за вихід із групи проти Італії (2:0). У матчах проти Португалії (0:4) та Іспанії (4:7) Бєлімову довелося добре попрацювати, але він зробив багато чудових сейвів.

Символічна збірна Євро-2025 (U-19) із футзалу

Воротар: Іван Бєлімов (Україна)

Захисник: Хайме Мартінес-Оліварес (Іспанія)

Лівий вінгер: Ренато Альмейда (Португалія)

Правий вінгер: Тьягу Родрігеш (Португалія)

Форвард: Родріго Монтейро (Португалія)

