Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу
Мисловська судитиме матчі першого в історії жіночого чемпіонату світу з футзалу

Чемпіонат світу з футзалу серед жіночих команд проходитиме із 21 листопада до 7 грудня

Представниця України Марія Мисловська буде працювати на матчах першого в історії чемпіонату світу з футзалу серед жіночих команд, що проходитиме на Філіппінах із 21 листопада до 7 грудня. Про це повідомляє «Главком».

ФІФА оголосила перелік із 26 арбітринь, які будуть судити поєдинки жіночого мундіалю.

Зокрема, УЄФА делегував на світову першість вісьмох найкращих, серед яких опинилася й українка.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року
Жеребкування Євро-2026 із футзалу: УЄФА розведе по різних групах Україну і Білорусь
15 жовтня, 16:33
Класна гра українського воротаря Івана Бєлімова не залишилася без уваги УЄФА
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу
9 жовтня, 17:21
Україна не змогла вийти до фіналу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у півфіналі поступилася Іспанії
4 жовтня, 11:02
Україна продовжує боротьбу на Євро-2025 (U-19) із футзалу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу
1 жовтня, 22:16
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
1 жовтня, 14:19
Україна (U-19) – Португалія (U-19) – 0:4
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна поступилася Португалії
29 вересня, 23:36
Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
25 вересня, 10:16
Косенко: Хлопці засумували за грою у збірній
Тренер збірної України з футзалу прокоментував розгромну перемогу над Литвою
24 вересня, 15:59
Другий товариський поєдинок проти Литви збірна України з футзалу проведе завтра, 24 вересня
Збірна України з футзалу в товариській грі розгромила Литву
23 вересня, 22:12

Новини

Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
«Шахтар» – «Легія»: де дивитися гру Ліги конференцій
«Шахтар» – «Легія»: де дивитися гру Ліги конференцій
ФБР затримало чемпіона НБА у справі про нелегальні ставки на спорт
ФБР затримало чемпіона НБА у справі про нелегальні ставки на спорт
Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу
Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу
В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032
В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032
Військовий Колдовський здолав росіянина на чемпіонаті світу з греплінгу
Військовий Колдовський здолав росіянина на чемпіонаті світу з греплінгу

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua