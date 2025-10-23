Українська арбітриня працюватиме на матчах історичного чемпіонату світу з футзалу

Мисловська судитиме матчі першого в історії жіночого чемпіонату світу з футзалу

Чемпіонат світу з футзалу серед жіночих команд проходитиме із 21 листопада до 7 грудня

Представниця України Марія Мисловська буде працювати на матчах першого в історії чемпіонату світу з футзалу серед жіночих команд, що проходитиме на Філіппінах із 21 листопада до 7 грудня. Про це повідомляє «Главком».

ФІФА оголосила перелік із 26 арбітринь, які будуть судити поєдинки жіночого мундіалю.

Зокрема, УЄФА делегував на світову першість вісьмох найкращих, серед яких опинилася й українка.

